汪敦敬：個人投資分享　樓市仍可取

筆者曾於2009年受訪中分享完整的投資理念,分別是「Cash is King(現金是皇帝)、Property is Queen(物業是皇后)、Stock is Prince(股票是王子)、Career is Princess(事業是公主)。」其理念就是將財富分四等份,分別為現金、股票、物業和事業,以下只是筆者作為小投資者的分享,希望可以給予讀者參考價值。

在低迷市場中現金的效用是最大,所謂現金是否足夠其實是與借貸作對比。而現金最大的敵人就是高通脹,卻偏偏中國包括香港在這個年頭是逆潮流製造了低通脹。在低通脹下加上高定期存款利息,再配合港元在聯繫匯率及美元強勢之下,大家得到不少的匯率紅利,令過去幾年持有現金成為數十年來最有利位置。

至於股票,若在市場欠佳的時候套現,股價便容易面對折讓,因此筆者數十年來也採取平均價策略買入,買得對後再加注,而且保留低價買入的股票,如此追求財富累積,但此打法的剋星是借貸,高槓桿借貸可贏得更多,也往往貪勝不知輸。

「事業」也很重要,男人的事業當然是金錢不可取代,但在投資組合上,男人的事業是「新水及現金流」,投資或多或少需要借貸,包括保守的筆者,當需要借貸的時候,好的事業是影響銀行是否歡迎你的因素,筆者會當借貸是「術」的一種,《孫子兵法》的「其勢險,其節短!」只可在關鍵時候用,其他時間筆者都是處於低借貸水平。

筆者仍然認為,香港房地產是長遠最好的投資,記住「房地產賺錢之道不是賺一個單位的價,是賺手持所有單位的不斷增長」。現實來說,只要社會仍有通脹,房地產就值得投資。有人認為香港房地產會式微,筆者認為房地產是美元產品,而豪宅也是投資國際金融中心的其中一個重要選項,隨局勢日益東升西降,房地產始終是天之驕子!

同時房地產是普通人都能夠管理到的財富項目,一個人如果不浪費時間的話,一生應可同時擁有三個物業的機會,縱使當中可能是最高價買入,除非樓價出現超過6成的跌幅,否則普通2、3成跌幅其實不影響投資房地產的財富增長。

祥益地產總裁 汪敦敬