汪敦敬：個人投資分享　樓市仍可取

筆者曾於2009年受訪中分享完整的投資理念，分別是「Cash is King(現金是皇帝)、Property is Queen(物業是皇后)、Stock is Prince(股票是王子)、Career is Princess(事業是公主)。」其理念就是將財富分四等份，分別為現金、股票、物業和事業，以下只是筆者作為小投資者的分享，希望可以給予讀者參考價值。

在低迷市場中現金的效用是最大，所謂現金是否足夠其實是與借貸作對比。而現金最大的敵人就是高通脹，卻偏偏中國包括香港在這個年頭是逆潮流製造了低通脹。在低通脹下加上高定期存款利息，再配合港元在聯繫匯率及美元強勢之下，大家得到不少的匯率紅利，令過去幾年持有現金成為數十年來最有利位置。

至於股票，若在市場欠佳的時候套現，股價便容易面對折讓，因此筆者數十年來也採取平均價策略買入，買得對後再加注，而且保留低價買入的股票，如此追求財富累積，但此打法的剋星是借貸，高槓桿借貸可贏得更多，也往往貪勝不知輸。

「事業」也很重要，男人的事業當然是金錢不可取代，但在投資組合上，男人的事業是「新水及現金流」，投資或多或少需要借貸，包括保守的筆者，當需要借貸的時候，好的事業是影響銀行是否歡迎你的因素，筆者會當借貸是「術」的一種，《孫子兵法》的「其勢險，其節短！」只可在關鍵時候用，其他時間筆者都是處於低借貸水平。

筆者仍然認為，香港房地產是長遠最好的投資，記住「房地產賺錢之道不是賺一個單位的價，是賺手持所有單位的不斷增長」。現實來說，只要社會仍有通脹，房地產就值得投資。有人認為香港房地產會式微，筆者認為房地產是美元產品，而豪宅也是投資國際金融中心的其中一個重要選項，隨局勢日益東升西降，房地產始終是天之驕子！

同時房地產是普通人都能夠管理到的財富項目，一個人如果不浪費時間的話，一生應可同時擁有三個物業的機會，縱使當中可能是最高價買入，除非樓價出現超過6成的跌幅，否則普通2、3成跌幅其實不影響投資房地產的財富增長。

祥益地產總裁 汪敦敬