美減息在即 食息一族點部署？花旗劉顯達咁睇…

美國聯儲局減息在即，食「息」一族該如何部署？花旗銀行研究部董事總經理、中國股票策略師劉顯達指，目前美國10年期債息約為4.3厘，香港公用股的股息通常比美國債高1.5厘左右；本地公用股盈利較為穩定，「即使遇上美國減息較預期慢的最壞情況，投資公用股仍可獲得股息收益」，待美國正式減息，則有望帶勳股價上升。

新能源股方面，劉認為，雖有內地推動新能源政策，但國內競爭激烈，光伏行業存在供應過剩問題。 他指，中國政府目標在2030年達到1200GW的供電能力，但預計今年底就能達成；相對於光伏股，電網設備股可能受益於中國新能源發展。

同時，內地部分新能源股的過剩產能問題，會導致價格下跌，企業利潤減少。出口企業則可能面臨關稅增加的風險，例如早前南非對中國太陽能產品加徵10%關稅。