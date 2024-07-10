世界銀行1000強排名公布　中工建農膺全球四大銀行

《銀行家》世界銀行1000強排名公布，中國銀行業於排名中繼續佔據主導位置，以一級資本計算，中國工商銀行、中國建設銀行、中國農業銀行和中國銀行今年持續為全球四大銀行

另外兩家中資銀行－交通銀行和招商銀行分別排在第九和第十。中國工商銀行的一級資本目前為5,240億美元，是非中國銀行中排名最高的摩根大通的接近兩倍。

招商銀行的一級資本增加了12.58%，超越了去年排名前十名中唯一的歐洲銀行匯豐控股。排名前十名目前僅由中國和美國銀行佔據。

然而從資產規模來看，匯豐銀行仍是全球第七大銀行。另有兩家歐洲銀行如法國巴黎銀行和法國農業信貸銀行也依資產規模排名前十。

全球銀行業稅前利潤總額為1.53萬億美元，比以前整體平均成長14%。歐洲則大幅成長41%，當中瑞士和義大利市場分別成長了155%和72%。美國方面，摩根大通的稅前利潤為紀錄新高的616億美元，比去年增加33%。此為美國銀行業有史以來最高的稅前利潤。

《銀行家》是英國《金融時報》集團旗下的旗艦刊物，世界銀行1000強是全球各大銀行發布年度財務報表後編制的年度榜單。