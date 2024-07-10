業主減價潮未完　西灣河鯉景灣套三房戶減132萬沽

西灣河鯉景灣日前連錄兩宗二手買賣，有套三房單位劈價132萬元後，以918萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯鄭琨指，西灣河鯉景灣日前連錄兩宗成交，包括觀暉閣高層G室，實用面積約676方呎，套三房間隔，原業主近期叫價約1,050萬元，用家議價後減價至918萬元成交，呎價約13,580元。

●中原冼子明表示，小西灣居屋富怡花園1座中層J室，實用面積約587方呎，三房間隔，享全海景，未補價第二市場最初叫價530萬元，上月調低至480萬元，日前終獲買家洽購，以綠表價458萬元成交，呎價約7,802元，新買家為「綠表客」。

●世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角富澤花園富慧閣低層C室，實用面積約696方呎，套三房間隔，望山景，早於今年4月放盤，原先叫價1,150萬元，最終成交價1,050萬元，期間賣平100萬元，減幅達約8.7%，呎價約15,086元。

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九龍區

●中原歐陽振邦表示，長沙灣昇悅居1座中層E室，實用面積約490方呎，兩房間隔，去年底曾叫價850萬元，近日調低至730萬元，最終以720萬元易手，呎價約14,694元，原業主於2021年7月以930萬元購入，約3年帳面蝕讓210萬元，或貶值約23%。

●香港置業曾家輝指，長沙灣愛海頌2座中層F室，實用面積約487方呎，兩房間隔，以750萬元放盤約兩個月即獲客人接洽，雙方經議後以715萬元成交，呎價約14,682元，原業主於2020年3月以841.2萬元購入，持貨約4年帳面虧蝕約126.2萬元，期內貶值約15%。

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新界區

●利嘉閣王梓岐稱，東涌居屋裕東苑C座高層15室，實用面積約426方呎，兩房間隔，望樓景，新買家為白居二家庭客，未補價第二市場叫價360萬元，議價後以297萬元成交，呎價約6,972元。

●世紀21天生置業黃偉祺表示，屯門帝濤灣6座高層C室，實用面積約1,212方呎，套三房套連儲物室間隔，望海景，附裝修，叫價1,200萬元，放盤約兩個月，以840萬元成交，呎價約6,931元，另以160萬元購入兩個車位。

●祥益林家倫指，天水圍嘉湖山莊景湖居13座高層F室，實用面積約442方呎，兩房間隔，同屋苑分支家庭，表示熟悉區內環境，單位放盤僅3日即減14萬元，以396萬元成交，呎價約8,959元。

●中原黃達雄表示，大埔公屋富亨邨亨翠樓中層4室，實用面積約489方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價約300萬元，議價後以綠表價262萬元沽出，呎價約5,358元，新買家為上車客。

●世紀21奇豐楊麗娟稱，沙田居屋愉翠苑C座高層2室，實用面積約650方呎，套三房間隔，望園景，未補價第二市場叫價690萬元，放盤兩個月，減價60萬元，以630萬元成交，呎價約9,692元。

●美聯羅航星指，大圍名城3座南翼中層A室，實用面積約679方呎，套三房間隔，叫價約1,020萬元，議價後以998萬元易手，呎價約14,698元，原業主於2021年以1,198萬元購入，持貨約3年帳面蝕讓約200萬元，期內貶值約16.7%。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山7月暫錄約20宗二手買賣，其中曉峰灣3座中層A室，實用面積約482方呎，兩房間隔，叫價約620萬元，議價後以591萬元易手，呎價約12,261元，原業主於2017年以593萬元購入，持貨約7年帳面蝕讓兩萬元。

●世紀21奇豐趙詠欣表示，馬鞍山銀湖‧天峰1座中層D室，實用面積約1,001方呎，四房連工人房及儲物室間隔，望海景，放盤9個月，叫價1,400萬元，減110萬元，減幅約7.9%，以1,290萬元成交，呎價約12,887元。

●世紀21奇豐張翠珊指，馬鞍山曉峯灣畔3座中層A室，實用面積約482方呎，兩房間隔，望海景，放盤兩個月，叫價650萬元，終減價59萬元，至591萬元成交，減幅約9.1%，呎價約12,261元，原業主持貨逾7年，帳面虧蝕2萬元。

●美聯黃麗貞表示，將軍澳天晉1期7座中層B室，實用面積約872方呎，套三房間隔，以1,780萬元易手，呎價約20,413元，原業主於2011年11月以951.6萬元購入，持貨約13年帳面賺約828.4萬元，或升值約87%。

●利嘉閣鄧達榮稱，將軍澳蔚藍灣畔7座中層A室，實用面積約943方呎，套三房間隔，另連士多房及工人套房間隔，望海景，以1,468萬元成交，呎價約15,567元。

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