姚浩然：科技七雄仍看好　港股分階段食胡

美國6月CPI低過預期，加強市場對美國減息憧憬，惟隔晚美國科技股卻不升反跌，納指挫逾2%。亨達財富管理董事總經理姚浩然認為，可能與每周期權到期有關。他指本周初科技七雄普遍做好，並升得比較多，加上隔晚有通脹降溫的好消息，觸發好友趁機平倉，因而令沽壓加大，進一步促使本身無打算沽貨的人亦決定食胡。他指美股基本因素未變，經濟仍穩步陣長，但並未過熱而帶來強勁通脹，所以看好美股下半年表現。

至於隔晚美股羅素2000指數升逾3%，姚指若減息，可對小型企業有幫助，減輕財務開支壓力，但炒風未必成為大趨勢，資金仍會主力炒作具AI概念的大型科技股。

本地地產股方面，上日因美國減息憧憬而反彈，但姚則指出近期本港推出的新盤開價較以往低，對二手市場有一定影響，惟亦不代表發展商會採取低價放貨。因息口、本港經濟環境等不明朗因素，未必可驅使更多人去置業，故新盤去貨速度會較慢。姚認為本地地產股前景一般，縱使減息憧憬大增，也難對發展商的收入增長有即時作用。