PayMe將收增值手續費　三類情況可豁免？滙豐咁回應...

滙豐旗下PayMe向用戶發放通知表示，由2024年8月19日起，用戶透過非滙豐信用卡增值，將會收取增值金額1.2%的手續費。例如增值100港元，手續費便為1.2港元。

PayMe指，當用戶在以下兩種情況下透過非滙豐信用卡增值時，便需支付1.2%手續費。(1)增值錢包結餘 – 如點按「快捷功能」下或「我的帳戶」內的「增值」按鈕，並使用非滙豐信用卡增值。(2)向朋友過數時增值 – 向朋友過數時使用非滙豐信用卡增值。

不過，如果用戶在向商店付款時需要增值，不論使用那一種增值方式，均豁免手續費。另外，用戶透過滙豐信用卡或任何銀行戶口增值，不論是否滙豐銀行的戶口，則維持免費。

滙豐發言人回應稱，PayMe自2017年推出以來一直讓客戶免費使用。就最近一次業務檢討，決定由8月19日起當用戶透過非滙豐信用卡增值錢包結餘或向朋友過數時增值，PayMe將會收取1.2%手續費，每月手續費上限為12港元。

發言人續指，據了解該收費低於業界平均水平。直至2024年底，使用非滙豐信用卡增值的用戶，只要在任何接受PayMe付款的商店消費滿30港元或以上，即可獲得手續費回贈。受條款及細則約束。用戶可以繼續透過任何銀行戶口或滙豐信用卡免費增值PayMe錢包。