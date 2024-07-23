學者料中國經濟將前高後穩　今年可實現5%增速

港大經管學院中國經濟研究所（ICE）聯同中國人民大學中國宏觀經濟論壇（CMF）日前舉辦論壇，中國人民大學國家一級教授、中國經濟研究所聯席所長及中國宏觀經濟論壇聯席主席楊瑞龍發表報告，闡釋了2024年中國宏觀經濟值得關注的十大現象，並指出今年中國經濟呈現前高後穩的格局，預期可以實現5%的國內生產總值(GDP)增速。

受宏觀政策、房地產市場調整與改革方案三大因素的影響，楊相信中國經濟在今年下半年仍會「在曲折中前進」。他建議要實現預期增長，宜制定分階段政策，短期集中需求管理，中期聚焦供給側結構性改革，着力提高生產率，而長期則以實現高質量發展為目標。

港大經管學院實務教授及中國宏觀經濟論壇聯席主席毛振華分析中國經濟築底回升的六項重要政策選擇，當中強調應以政策協助穩住房地產價格、調整消費需求和消費能力、妥善應對及化解債務問題、激發市場與民間投資與創新，以及透過改革開放進一步提升生產量和產品質素，並認為開放是中國經濟增長與發展的源泉之一，除了全面深化改革開放，更要充分發揮香港與大灣區的優勢，透過「引進來、走出去」，加快構建經濟雙循環新格局。

是次論壇雲集了多位重量級經濟學者和工商界領袖，分析中國經濟未來發展方向和應對潛在挑戰的解決方案。全日共吸引近400位工商界領袖、學者、校友和學生出席。