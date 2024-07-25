中國500強企業揭曉　內銀佔據最賺錢企業頭四位

《財富》發布中國500強排行榜，上榜的中國公司在2023年的總營業收入達到14.6萬億美元，按年下降約3%；淨利潤達7,064億美元，較上年下降約1.5%。

國家電網有限公司以5,459億美元的營收位居榜首，中國石化和中國石油分列榜單第二位和第三位，中國建築集團位列第四位。中國工商銀行排名第五，排名較去年上升1位。蘋果最大代工企業鴻海精密位列第七，較去年下降2位。由於中國平安保險（集團）股份有限公司較去年下降5位至第14位，今年前十位中沒有內地民營企業。而名列第13名的京東集團則成為排位最高的內地民營企業。

新能源領域的兩家頭公司排名均大幅躍升。比亞迪名列第40位，排名較去年上升26位。寧德時代排名第68位，排名較去年上升18位。理想汽車排名較去年上升140位，同時也在過去一年實現轉虧為盈。

最賺錢的十家上榜公司中，頭四位全屬內銀股，分別是工商銀行、建設銀行、農業銀行和中國銀行，工商銀行亦在十大之列，除這五家商業銀行和中石油、中移動、中海油外，兩家私營企業也進入了利潤榜前十位，其中台積公司以273.5億美元淨利潤排在利潤榜第5位，騰訊2023年的淨利潤年減約39%，但仍以超過162億美元的淨利排在利潤榜第8位。這十家公司在去年的總利潤約為2,847億美元，約佔上榜公司利潤總和的40%。

值得關注，中國互聯網代表企業重新進入了增長軌道。京東位列第13位，較去年上升3位；騰訊位列第38位，較去年上升7位；阿里巴巴排位未發生改變，排在第21位。而美團則上升了35位，排在第99位。拼多多排名較去年大幅上升56位，排名第119位，同時獲利超過84億美元。