業主加大減價空間　將軍澳天晉1期4個月劈價145萬

樓市承接力轉弱，業主加大減價空間吸客，將軍澳天晉1期兩房戶，放盤4個月累減145萬元，以約835萬元獲承接。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯鄭琨指出，筲箕灣居屋東濤苑B座中層7室，實用面積約554方呎，三房間隔，叫價約628萬元，議價後以約564.8萬元未補價第二市場價成交，呎價約為10,195元。

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新界區

●中原姚枝榮表示，火炭銀禧花園1座高層連平台特色戶，實用面積約342方呎，兩房間隔，望馬場景，以470萬元沽出，呎價約13,743元。屋苑本月暫錄約5宗成交，與上月全月錄6宗相若，平均實用呎價約11,360元。

●美聯吳偉文表示，粉嶺榮輝中心3座極高層C室，實用面積約574方呎，三房設計，以380萬元放售，議價後以365萬元易手，呎價約6,358元。

●世紀21奇豐莊振耀稱，大圍柏傲莊II第7A座低層A室，實用面積約664方呎，兩房間隔，叫價1,400萬元，放盤半年，累減102萬元，以1,298萬元沽出，減幅約7.3%，呎價約19,548元。原業主於2020年11月以1,260萬元購入單位，持貨3年多帳面獲利約38萬元，單位升值約3%。

●世紀21奇豐鄭達昌指出，馬鞍山居屋錦英苑J座中層10室，實用面積約401方呎，兩房間隔，放盤兩星期減價15萬元，以365萬元自由市場價售出，呎價約9,102元。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山居屋錦豐苑F座中層2室，實用面積約604方呎，三房間隔，望園景，叫價約500萬元，放盤兩星期，以482萬元未補價第二市場價沽出，呎價約7,980元。

●祥益林家倫表示，天水圍居屋天富苑F座低層3室，實用面積約650方呎，三房間隔，以418萬元未補價第二市場價售出，呎價約6,431元。

●香港置業劉浩勤表示，將軍澳天晉1期7座中層E室，實用面積約538方呎，兩房間隔，今年3月放盤，叫價約980萬元，累減145萬元，以約835萬元售出，呎價約15,520元。

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