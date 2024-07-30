新世界11 SKIES首階段娛樂設施　明年次季開放

KidZania Hong Kong香港趣志家樓高三層，與近30個國際及本地知名品牌合作，創造近70個逼真職業角色體驗。是次KidZania Hong Kong香港趣志家試營運，開放逾30個職業角色體驗，僅邀請項目相關企業參加；目的是收集企業對項目的意見和建議，用以提升營運質素，並不對公眾開放。

11 SKIES總樓面面積達380萬方呎，其中三幢甲級辦公大樓K11 ATELIER 11 SKIES早前已啟用，除了首階段娛樂設施將於明年第二季陸續開放之外，零售、餐飲及專業服務將會配合香港國際機場與航天城整體項目的發展時間，擬於2025年第四季起逐步投入服務。