新世界11 SKIES首階段娛樂設施 明年次季開放
2024年07月30日 16:22
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11 SKIES首階段親子娛樂設施將於2025年第二季陸續開放，當中大中華區首間KidZania趣志家兒童職業體驗樂園於今年7月底至9月初試營運。
今年上半年經港珠澳大橋出入境旅客規模持續快速增長之際，香港國際機場及港珠澳大橋之間的全港首個一站式零售娛樂旅遊地標11 SKIES亦看準暑假時機。新世界(00017)旗下K11集團宣布，位於香港國際機場航天城的11 SKIES旗下首階段親子娛樂設施將於2025年第二季陸續開放，當中，大中華區首間KidZania趣志家兒童職業體驗樂園會於今年7月底至9月初試營運，以進一步完善顧客體驗，為11 SKIES首階段娛樂設施明年陸續開放作充分準備。
KidZania Hong Kong香港趣志家樓高三層，與近30個國際及本地知名品牌合作，創造近70個逼真職業角色體驗。是次KidZania Hong Kong香港趣志家試營運，開放逾30個職業角色體驗，僅邀請項目相關企業參加；目的是收集企業對項目的意見和建議，用以提升營運質素，並不對公眾開放。
11 SKIES總樓面面積達380萬方呎，其中三幢甲級辦公大樓K11 ATELIER 11 SKIES早前已啟用，除了首階段娛樂設施將於明年第二季陸續開放之外，零售、餐飲及專業服務將會配合香港國際機場與航天城整體項目的發展時間，擬於2025年第四季起逐步投入服務。