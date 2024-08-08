馬士基上季少賺44%　仍調高全年盈測

全球航運巨頭馬士基(Maersk)公布截至6月底止第二季業績，期內純利按年倒退43.98%至8.33億美元，收入微跌1.67%至127.71億美元。不過，該企上調全年展望，其中估計息稅前利潤(EBIT)將錄30億至50億美元，高於早前預測的10億至30億美元，主因紅海危機以及貨櫃運輸需求強勁導致運費上漲所致。

展望全年航運業前景，馬士基認為全球貨櫃需求未來幾季仍將保持增長態勢，不過增長將會放緩，原因是巨大風險依然存在。該企又預計，受惠中國出口強勁等因素，全球貨櫃上季需求或按年增長5至7%，全年計則升4至6%。

高盛料內地着手降產能

此外，行政總裁柯文勝(Vincent Clerc)提及，儘管金融市場近期出現波動，外界亦憂慮環球將現經濟衰退，惟對馬士基而言，尚未見到經濟走向衰退的徵兆。

另邊廂，內地不少行業因應其「產能過剩」問題，近年試圖將產品轉戰外銷，結果惹來西方國家抨擊。投行高盛發表的研究報告估計，未來幾年中國向海外大量輸出商品的情況會有所改變，其中鋰電池及太陽能組件等行業，有可能減少產量以適應需求。不過，內地重點支持的電動車及鋼鐵產能過剩問題，則未必會即刻緩和。

該行提及，現時中國太陽能模組產能相當於全球需求的200%，鋰電池產能則相當於全球需求的150%，相關供求或會迎來轉捩點，估計相關組件的海外供應市場份額可能會減少最多19%。

至於電動車等產品要達至供求平衡，該行認為還要多兩至三年時間消化，同時中國製造商亦正調整未來增產步伐，以應對盈利能力欠佳以及美國與歐盟市場准入限制的不確定因素。