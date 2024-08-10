道指反覆升51點　Meta及Apple漲1%　港股ADR偏軟

經歷周初震盪之後，市場繼續關注美國經濟軟着陸的可能性，以及聯儲局貨幣政策取向，美股周五(9日)反覆靠穩；道指收報39,497點，漲51點或0.13%；標指升24點或0.47%，收報5,344點；納指亦升85點或0.51%，收報16,745點；相反反映中國概念股的金龍指數則回落0.96%。

總結全周，道指累跌0.6%，連跌兩星期。納指及標指亦分別跌0.18%及0.04%，均連跌4星期。

重磅股科技股普遍做好，Meta升1.6%，蘋果公司(Apple Inc.)及亞馬遜(Amazon)分別升1.4%及0.7%；但英偉達(Nvidia)收市倒跌0.2%，英特爾(Intel)亦跌3.8%，為表現最差道指成分股。另外，美國運通(American Express)升1.9%，為表現最強道指成分股。

至於港股美國預托證券(ADR)則偏軟，報17,062點，較港股收市微跌28點或0.17%。大型藍籌做好，滙豐控股收報64.791港元，較港收市高1.29%；騰訊控股收報370.645元，較港收市高0.17%。

波士頓聯儲銀行總裁Susan Collins接受外媒訪問時表示，若然經濟數據符合她預期，即就業市場健康，以及通脹繼續逐步回到2%目標的情況下，「很快」開始調整政策將是合適的。

另外，摩根大通新任首席股市策略員Dubravko Lakos-Bujas發表報告指，美股近日的冧市，打散了一點泡沫，但警告若然美國經濟持續減速，以及美聯儲在貨幣政策放鬆取向未見迫切性，美股將繼續面對大幅向下風險。

據美國銀行引述EPFR Global資料顯示，截至8月7日的一周，全球股票基金流入97億美元；當中日本股票基金流入40億美元，為今年第三多，反映投資者或在周初大跌市期間趁低吸納；美股基金亦有64億美元資金流入，連續6周吸資；相反歐股基金則錄得24億美元贖回，為去年9月以來最多；加密貨幣基金和黃金基金亦分別走資1億及5億美元。

美國10年期債息最多回落6.89個基點，至3.9188厘；對息口較敏感的2年期債息一度跌3.89個基點至3.9991厘，但期後回升至4.063厘。

匯市方面，美匯指數連升3日後偏軟，紐約尾市報103.15，下跌0.05%；美元兌日圓則徘徊146.6附近，跌幅約0.44%。英鎊兌美元報1.2762，升0.12%；澳元兌美元則偏軟，報0.6572，微跌0.3%。另外加密貨幣「一哥」比特幣亦重上6萬美元，最多升5.3%，至近6.27萬美元。