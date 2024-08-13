Equinix斥9.6億擴展香港數據中心業務

為滿足香港市場對高效能數據中心方面持續上升的需求，全球數碼基礎設施企業Equinix宣布進行1.24億美元(約9.67億港元)的初始投資，於香港建設旗下專用的International Business Exchange™（IBX®）數據中心「HK6」。該全新數據中心將與Equinix設於香港的另外五個數據中心互連，成為連繫跨國企業、本地及粵港澳大灣區內企業的數據傳輸及經濟交流樞紐。

Equinix香港區董事總經理韓祖恩表示，公司將於香港建設第六個數據中心。HK6是公司於創新發展上的重要里程碑，同時亦是Equinix過去十年來於香港最大型的投資項目，這不但有助於進一步加強本地數碼基礎設施，更肯定公司對香港市場未來發展的堅定信心。

隨着人工智能(AI)應用的顯著增長，傳統的冷卻技術往往難以跟上因高效能運算所產生的熱能負荷。有見及此，HK6將採用液體冷卻技術，全面支援高密度的企業級別AI應用，直接冷卻產生高熱能的IT組件，達至高效降溫。憑藉其液體冷卻技術，Equinix能助AI基礎設施發揮最佳效能及可靠性，讓企業充分利用AI的潛力，而不影響其效率或擴展性。

HK6與Equinix在本港的其他IBX數據中心一樣，將達至百分百可再生能源覆蓋。Equinix 正逐步實現於2030年達到「氣候中和」的目標，並致力於在其全球營運中融入更多潔淨的可再生能源。

HK6預期將於2026年第一季啟用，並於第一階段提供1,000個機櫃。項目落成後，樓高17層的HK6預計將能提供共3,350個機櫃，滿足雲端及金融服務供應商的擴展需求。