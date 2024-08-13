菜鳥攻港推快遞服務　現覆蓋80自提點　年底擴至全部

她指，隨着本地對物流需求增加，集團近2年加大在港的投入，現有倉庫近2萬方米，約千名物流員工，未來會按客戶的需求，擴大業務產能，包括增聘人手，強調會據菜鳥現有數碼化和科技化能力，提升物流效率和產能。

菜鳥成立於2013年，並在2018年進入香港市場，提供內地配送到港的服務。她提到，目前，菜鳥香港已與iHerb、Kicks Crew、MyFood、Skechers、香港貓、91APP等多個知名電商平台及品牌商家有合作，以度身訂造的物流解決方案提供香港本地配送服務。

她又指，集團已有多年處理電商大型促銷活動的經驗，有信心現時的物流團隊規模，能處理較日常幾倍的訂單量，確保交付履約與日常接近。

另外，朱氏指出，公司更着重履約、服務質素等客戶體驗，而集團強大的網絡，能達至規模效應，有效降低成本，從而能以「高價比」為客戶提供服務，惟低價非業務核心策略。

菜鳥在港只提供常溫產品配送，未有冷凍配送，並有全港「次日達」的時效承諾。其中，菜鳥EASY寄服務，每日截單時間是下午4時，收費以實重計首，自提點15元起、送貨上門22元起。