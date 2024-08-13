菜鳥攻港推快遞服務 現覆蓋80自提點 年底擴至全部
2024年08月13日 14:41
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朱銳（左）
阿里巴巴(09988)旗下物流公司菜鳥進軍香港本地快遞服務，分別推出「企業對消費者(B2C)」一站式電商物流解決方案及「消費者對消費者(C2C)」菜鳥EASY寄服務。菜鳥香港本地快遞負責人朱銳表示，服務將分階段推出，目前已覆蓋約80個自提點，今年底將擴展至旗下全部、逾700個自提點。
她指，隨着本地對物流需求增加，集團近2年加大在港的投入，現有倉庫近2萬方米，約千名物流員工，未來會按客戶的需求，擴大業務產能，包括增聘人手，強調會據菜鳥現有數碼化和科技化能力，提升物流效率和產能。
菜鳥成立於2013年，並在2018年進入香港市場，提供內地配送到港的服務。她提到，目前，菜鳥香港已與iHerb、Kicks Crew、MyFood、Skechers、香港貓、91APP等多個知名電商平台及品牌商家有合作，以度身訂造的物流解決方案提供香港本地配送服務。
她又指，集團已有多年處理電商大型促銷活動的經驗，有信心現時的物流團隊規模，能處理較日常幾倍的訂單量，確保交付履約與日常接近。
另外，朱氏指出，公司更着重履約、服務質素等客戶體驗，而集團強大的網絡，能達至規模效應，有效降低成本，從而能以「高價比」為客戶提供服務，惟低價非業務核心策略。
菜鳥在港只提供常溫產品配送，未有冷凍配送，並有全港「次日達」的時效承諾。其中，菜鳥EASY寄服務，每日截單時間是下午4時，收費以實重計首，自提點15元起、送貨上門22元起。