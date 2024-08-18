本港7月商廈量升價跌　皇九呎租高位挫近五成

受到全球經濟低迷影響，企業積極重整業務，有代理報告指，7月本港商廈市場租賃交投量按月上升約一成，按年亦上升約1.3%，惟受租金議價空間持續擴大影響，令成交金額下調幅度較大，按年更下調近13%。

中原(工商舖)寫字樓部董事陳雁樓表示，據該行資料，7月商廈市場錄得約466宗租賃成交，按月及按年分別上升約11.48%及約1.3%；成交金額則錄得約3,598萬港元，按月及按年分別跌約3.11%及約12.9%，反映在租金大幅下調的趨勢下，有效吸引企業轉租傳統核心區甲廈樓面。

月内亦錄得較為矚目的租務成交，包括中環皇后大道中九號18樓全層單位，面積約13,742方呎，以每月約68萬元租出，平均呎租僅約49.5元，較6年前呎租高位約98元相比，大跌近五成。

至於甲廈空置率方面，上月港島區整體空置率錄得約12.74%，較6月下降約0.1個百分點，惟對比去年同期約12.22%，仍上升約0.52個百分點，反映港島區甲廈空置情況仍然嚴峻，需待時間消化。

不過，在多個核心商業區中，金鐘及中環表現持續見改善，7月空置率分別錄得約8.43%及11.8%，按月分別遞減約0.03及約0.43個百分點，其中，金鐘更連續4個月呈下跌趨勢，按年更減少約2.12個百分點，反映更多企業傾向進駐該區甲廈。上環區表現較遜色，上月甲廈空置率錄得約12.93%，按月及按年分別上升約0.36及1.69個百分點。

九龍區方面，整體空置率錄得約13.43%，按月降低0.41個百分點，惟與去年同期對比仍增約0.61個百分點，其中，東九龍改善較為顯著，九龍灣及觀塘甲廈空置率分別錄得21.34%及13.08%，按月分別減少約1.33及約1.32個百分點，惟按年則升約0.83及約2.98個百分點。而尖沙咀按月則上升約0.63個百分點至8.96%，按年則下跌約0.6個百分點。

陳稱，現時大部分企業對辦公室的擴充需求有所減弱，縮減成本為大勢所趨，加上本港多區甲廈新供應持續增加，業主傾向擴大租金議價，甚至以不同優惠作招徠，吸引優質企業進駐，令甲廈租務市場競爭更劇烈，甲廈租金走勢短期内仍會維持疲弱。

他補充，美國聯儲局月初宣布維持利率不變， 9月減息周期開始亦幾成定局，將有利改善國際營商及經濟發展氣氛，相信個別具實力企業會趁機物色優質寫字樓物業，故預料商廈租務市場及港島區整體甲廈空置率會持續改善。

港島及九龍區整體甲廈空置率錄得12.84%及13.84%，按年分別上升0.52個百分點及0.61個百分點，反映甲級商廈空置率仍見嚴竣。中原(工商舖)預期，商廈租務競爭劇烈，租金走勢短期内會維持疲弱，而相信隨著租金議價空間進一步擴大，將會刺激更多企業搬位遷至傳統核心區甲廈，帶動租務交投上揚，甲廈空置率料會持續改善。