全球豪宅平均租金按年漲3.5%　香港反跌0.8%

萊坊公布2024年第二季《全球豪宅租金指數》，截至2024年6月底的12個月內，全球豪宅平均租金按年增長約3.5%，而第二季較首季則漲約1.1%。不過，期間香港表現並不理想，截至6月的豪宅租金較2023年同期下跌約0.8%。

該報告又顯示，15個城市的第二季豪宅租金錄得年度上升，與第一季相同，惟香港、多倫多和新加坡則按年下跌，由於該3個市場的豪宅供應健康，故租金增長受壓。其中，香港上季同類物業租金，較今年首季亦下挫約0.5%；而按年租金跌幅最大為新加坡，較去年下跌約4.8%，按季也挫約0.1%。多倫多按年及按季分別跌約1.9%及上升約1.2%。

至於，豪宅租金表現最佳城市為悉尼，其租金按年上漲約13.9%。而東京、柏林和法蘭克福，是唯一較去年同期錄得超過5%增長的市場，該3個城市租金按年分別上升約11%、6.9%及5.1%。

萊坊高級董事、大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，雖然本港豪宅租金按季輕微下跌，但今年上半年仍累計上升約0.1%。相對中小型住宅，豪宅租金升幅較少，特別是傳統豪宅區。該類市場的租客比以往較為願意進駐新興豪宅區，因為配套較為完善及交通便利，尤其對於本身對香港地理不太熟悉、剛來港工作的高才通人士。然而，香港豪宅租金表現仍保持堅挺，預計今年餘下時間租金升幅將會保持平穩，全年有機會上升約3至5%。

該公司全球研究部主管Liam Bailey指出，近期主要豪宅市場租金增長明顯放緩，結束近幾年來豪宅樓價升勢。即使該市場受到租戶負擔能力的限制，在大部分城市，租金增長將成為長期的趨勢。然而，由於疫情時期影響住宅建築進度，因此大多數市場仍然面對相對強勁住宅需求和供應有限所帶來的壓力。