跑馬地賽馬會體育綜合大樓批建3幢住宅大廈 涉近50萬呎
2024年08月20日 18:13
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該用地毗鄰香港賽馬會跑馬地會所。（資料圖片）
屋宇署6月共批出12份建築圖則，當中7項為住宅及商住發展；包括跑馬地山光道48號的香港賽馬會體育綜合大樓，獲屋宇署批准重建為3幢21層高住宅大廈，並設4層低層樓面，提供住宅總樓面達約485,999方呎，並設1幢兩層高住宅康樂設施。
香港賽馬會發言人表示，持有的山光道體育綜合大樓用地，原獲劃為住宅用途。該會於80年代決定將有關用地發展為體育綜合大樓，一直獲批臨時規劃許可，把用地作康樂設施用途。
不過，近年，城市規劃委員會認為馬會應積極落實該用地作為住宅用途的原意；而今年，馬會為該地用途續期申請時，已承諾會發展該用地為住宅項目(包括體育及康樂設施)，詳情需作進一步研究。
區內近年落成的住宅項目Aster，今年一個高層A室，實用面積約699方呎，以逾2,152萬元易手，呎價約30,790港元。
另外，新世界發展(00017)的尖沙咀漢口道43至49A號漢口大廈，獲該署批出建築圖則，可建一幢24層高及3層平台及1層電梯槽，當中涉及住用及商業樓面分別約39,647方呎及99,142方呎。
項目於去年透過強制拍賣以21.34億港元統一業權，並在今年初獲城市規劃委員會批准重建為一幢樓高28層的住宅及商業綜合大廈，提供110個住宅單位、辦公室、商店及服務行業/食肆用途。
該集團與華潤置地合作的元朗龍田村項目，亦批建兩幢23層高住宅大廈，並各設兩層平台及兩層地庫，總樓面面積約279,540方呎。項目採用「組裝合成」建築法(MiC)。
另外，華懋集團及港鐵公司(00066)的東涌牽引配電物業發展項目修訂圖則，最新批建兩幢44及45層高住宅大樓，設5層平台，提供住宅樓面約923,164方呎，商用樓面約28,985方呎。比較項目今年一月曾批出的圖則，當時批建5幢樓高47層住宅物業，最新批出幢數減少3幢，樓層略低；而住用樓面相若，惟商業樓面今次較之前大減約89,024方呎，減幅約75.4%。