HKSFPA籲撤股票印花稅　發展商品期貨中心

新一份施政報告正進行市場諮詢，金融業界前線人員組織香港證券及期貨專業總會(HKSFPA)表示，香港股票印花稅在全球主要證券市場中最昂貴，為提升港股市場競爭力、減低高頻交易成本，建議進一步大幅降低，甚至撤銷股票印花稅，以低交易成本作為誘因，吸引更多外來資金流入香港股市。同時建議發展商品期貨，以完善香港作為國際金融中心的角色。

該會指出，全球主要交易所近年已逐步降低股票交易的稅費。雖然英國以向買方徵收名義稅率0.5%屬最高，但同時有多項輍免政策，估計實際平均稅率只是0.2%，與香港買賣雙方各收0.1%、合共0.2%相同。另外，鄰近新加坡名義稅率亦為0.2%，但只向實物交易徵收，而近乎所有交易均是無紙化交易，所以可以享有印花稅豁免。

該會提到，相比新加坡、紐約及倫敦，香港在商品期貨的發展相對滯後，但香港金融市場高度國際化、有完善的金融基建、自由兌換貨幣及資本流通，加上是全球最大的離岸人民幣中心，有優勢發展成亞洲商品期貨中心，尤其是內地現時的商品期貨市場仍然封閉，尚未與國際接軌，香港應充分利用內地及香港的優勢，在香港設立商品期貨交易中心，並考慮在香港建立現貨交易場所。

此外，該會就證券市場、上市規定、資產管理、家族辦公室、虛擬資產、ESG等多方面提出意見。其中，由於目前市況低迷，加上很多行業市盈率偏低，建議暫時降低主板上市最低市值要求，最近一年盈利要求由8,000萬港元，降低至5,000萬港元，以提升香港新股市場的活力。同時建議放寬上市公司注入新資產的上市規定。