【向世界錢進】珀斯樓價年飆24%冠澳洲

繼加拿大、歐洲、英國、新西蘭央行後，市場普遍預期美國聯儲局9月亦會加入減息行列。隨着環球主要央行減息潮開啟，資金逐步重投樓市，交投氣氛轉趨活躍。即使澳洲央行目前傾向凍息，但亦無阻當地樓價的強勁升勢。

高息環境未能抑制澳洲樓市，房地產研究機構CoreLogic數據顯示，澳洲樓價今年以來迭創新高，當中尤以珀斯、布里斯班、阿德萊德的樓價升勢最為凌厲，箇中原因是這些城市的房屋供應量對比去年同期減少逾30%。

截至7月底，西澳洲的首府城市珀斯樓價按年急升24.7%，冠絕澳洲主要城市，緊隨其後是同期樓價分別上升16%和15.5%的布里斯班與阿德萊德。3個城市的樓價表現均顯著優於澳洲整體樓市的7.6%升幅。反觀澳洲人口最多的兩大城市墨爾本與悉尼，樓價過去一年分別升0.2%和5.6%，以至首都坎培拉樓價同期僅升1.7%，齊齊跑輸整體樓價。

平均樓價方面，悉尼最新仍以117.48萬澳元（約620萬港元）居首，其後是受惠於2032年奧運概念的布里斯班，平均樓價87.39萬澳元（約461萬港元），排第三是平均樓價87.09萬澳元（約460萬港元）的坎培拉。至於墨爾本、阿德萊德、珀斯的平均樓價依次為78.19萬澳元（約413萬港元）、77.65萬澳元（約410萬港元），以及77.33萬澳元（約408萬港元）。澳洲整體的平均樓價為79.82萬澳元（約421萬港元）。

分析指，目前市場上的買家仍然多於賣家，新建房屋的供應量相對於人口增長仍然不足，帶動整體澳洲樓市向上。然而，過去樓價堅挺、備受投資者青睞的墨爾本，近期因所屬的維多利亞州經濟受挫，導致當地樓價落後大市。

澳洲央行8月初宣布維持利率4.35厘不變，從此前公布的會議紀錄看到，委員會當時曾考慮加息，原因是當地3.9%的基礎通脹率仍然過高，加上金融狀況似乎有所緩解，信貸增長和樓價均回升。

不過，在考慮到內部預測的不確定性、市場波動和減息預期下，澳洲央行認為保持利率穩定的理由更充分，因為它能更好地平衡通脹和勞動力市場的風險。市場普遍把會議紀錄解讀為央行暗示利率或會更長時間維持於4.35厘。

●海外移民入市投資作避風港 推高需求

不同調查均發現，澳洲、阿聯酋、美國、新加坡都是最能吸引百萬富翁遷入的國家。其中，不少富有的海外移民會把澳洲房地產視為安全避風港，熱衷買入物業作居住和投資用途。

澳洲國民銀行的調查顯示，海外買家買入了澳洲約5%的二手樓，而非常年居住在澳洲的外國人買走了澳洲約10%的新樓。專家認為，大量富裕買家入市，伴隨着澳洲整體失業率低、人口增長、租賃市場緊張、物業供應短缺，都是推動樓價上漲的因素。當供不應求造成房地產升值預期，亦會進一步刺激物業投資需求，帶動樓價再上。

另有數據顯示，香港人是繼中國內地居民後，澳洲物業的第二大海外買家。在上一個澳洲財政年度，非澳洲籍人士購買的澳洲物業總值約253億港元，其中內地買家共買入2,600個物業，總值176億港元；香港人買入650個物業，總值31億港元。

當地地產代理表示，澳洲政治穩定，經濟繁榮，對亞洲買家很具吸引力，而海外買家主要分為投資者和準備長期居留人士兩大類，前者買的大部分是豪宅，後者則主要買入500萬港元以下的市區單位作自住用途。