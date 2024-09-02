遊日變貴！日圓兌美元或快升穿140　麥格理最牛估見135

外媒報道，日本央行7月底加息及美國聯儲局最近稱即將減息後，貨幣策略師重新思考日圓走勢。日圓兌每美元見145.91，每百日圓兌5.347港元。

在日本加息前，許多策略師警告日圓可能繼續走軟，包括美國銀行、ATFX Global Markets及加拿大皇家銀行(RBC)都曾在6月警告，即使日本干預市場可能仍無法阻止日圓下滑，日圓兌每美元恐再次突破160。惟過去幾周來，分析師對日圓已明確轉向看升，認為兌美元匯價今年或再上一層樓，主因美日利差收窄的前景。

華僑銀行外匯策略師Christopher Wong指，「事件的演變讓我們更有信心調低美元兌日圓匯價的預測。」最為看好日圓的屬於麥格理，其對日圓年底目標價由142降至135，上次出現此價位是在去年5月。其他公司的分析師也預測日圓很快就會升穿140。渣打目前估計日圓今年底突破140，明年首季突破136。

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麥格理駐新加坡策略師Gareth Berry指，該行預測改變，有90%是因為Jackson Hole全球央行年會，指聯儲局主席鮑威爾實際上是預先承諾減息，甚至揚言，若勞動市場惡化，會採取更積極的寬鬆政策。

投資者對於日本央行下一次加息時機的意見較為分歧，但一致認為會加息，對日圓帶來支持。日央行行長植田和男在國會上未有說明加息迫在眉睫，但強調如果經濟及物價與預測相符，仍計劃加息。渣打則表示，植田的言論加強市場對於執政黨9月27日投票決定誰能成為下任首相後，日央行將進一步收緊貨幣政策的預期。