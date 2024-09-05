啟德海灣第1期精選50伙明開售　設置業優惠及按揭吸客

嘉華國際營銷及市場策劃總監(香港地產)温偉明表示，項目推出的50個「置佳時機限定折扣」單位，將於明日(6日)發售。隨着美國聯儲局有望本月中啟動減息，昨日(4日)香港有大型銀行公布為新造按揭提供最多0.25%現金回贈，雖然回贈金額與以往仍有差距，但重點是為樓市帶來正面信息，是一個好兆頭，期望在多個利好因素下，整體樓市逐步回穩。

他續指，目前接獲的查詢中，不少準買家現時正租樓，計劃「租轉買」，亦有準買家對兩房連儲物室單位感興趣，因儲物室可靈活使用。他又介紹到，項目的第2B座B室，實用面積474方呎，屬兩房開放式廚房連儲物室間隔，單位可享有啟德體育園景致，儲物室採子母門設計，可靈活使用。

美聯物業住宅部行政總裁布少明稱，項目以極吸引價格推售，預計將獲不少買家垂青。由即日起至9月30日，透過該行購買啟德海灣第1期的兩房或以上單位之首5名由租轉買的買家，將可獲贈價值約1.5萬港元的高級傢俬禮券，名額5個。他預計，9月份整體樓市成交量將顯著增加，一手市場有望錄得約1,500宗成交，而二手市場成交量預計按月上升兩成至3,600宗水平。

經絡轉介營運總監張顥曦稱，最新推出的「置業易高成數Ｈ按優惠」，按息全期低至銀行同業拆息(H)加1.3厘，上限低至最優惠利率(P)減2厘，並提供0.5%現金回贈，更可享綠色按揭額外獎賞高達14,090元，按揭年期最長30年，另特享高存息戶口。