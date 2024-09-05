銀公：中小企融資小組已開首次會議　未見行業集中情況

金管局上月聯同銀行公會成立「中小企融資專責小組」，以處理中小企融資困難問題。銀行公會署理主席陳紹宗表示，銀公積極配合相關小組的準備工作，並已開展第一次會議；業界均有共識，在銀行收到轉介個別中小企個案後會盡快處理。他指，小組有14間活躍中小企業務的銀行參與，目前已有個案轉介予小組跟進，未見行業集中的情況，惟詳細情況則要待小組稍後時間公布。

陳指，由4月開始，銀行公會連同多個商會和組織合作，舉辦了超過50場研討會。上周，銀公與中華總商會會員舉辦專題講座，並出席發展局和建造業議會的會面，介紹落實9項支持中小企措施，並了解中小企和業界所遇到的問題。

同時，除了資金需要之外，銀行業界會繼續協助中小企業務轉型和創新，包括提供相關的數碼方案、諮詢服務、市場資訊，以及舉辦工作坊等，全方位支持中小企。

美國將於兩周後議息，陳紹宗稱，市場預期美國9月減息的幅度由25至50點子不等，但美國大選臨近，息率和投資市場的走勢會繼續存在更多的不確定性。港元拆息(HIBOR)今日見一年低位，反映市場資金需求疲弱，雖然銀行調整最優惠利率(P)與否，仍要考慮一籃子的因素，但相信如果美國開始減息周期，香港一定會跟隨，只不過是「遲和早的問題，方向是這樣的」。