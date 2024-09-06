Apple據報iPhone 16發布前放行騰訊微信版本更新

外媒報道，蘋果公司(Apple Inc.)據悉將在iPhone 16發布前，放行騰訊的微信版本更新。

知情人士稱，蘋果公司已批准騰訊本周提交的iOS生態系統微信更新，最新版本在類似社交媒體Instagram的微信朋友圈(WeChat Moments)及直播中添加新功能。

有關批准可能會平息中國市場的猜測，即兩家公司之間關於應用程式商店費用的糾紛可能會像滾雪球一樣愈滾愈大，甚至會禁止微信在最新款的iPhone上使用。雙方分歧集中在蘋果公司堅持認為，可以透過微信小遊戲平台上的潛在豐厚交易分一杯羹。

有報道指，近來有傳iPhone16不支持微信，讓極具爭議的30%「蘋果稅」相關話題衝上熱搜，事件背後是蘋果公司強制要求微信堵住支付漏洞，目的是強制對微信生態徵收30%「蘋果稅」，針對近年來發展迅速的微信小遊戲。

「蘋果稅」即渠道分成，即在蘋果公司手機應用商店App Store中，通過抽成方式，獲得遊戲用戶充值的利潤，抽成比例為數字內容消費的15至30%。用戶通過App Store付費下載App或在App內部購買數字商品或服務時，蘋果公司會扣留交易金額一部分作佣金，再將剩下資金轉至相應App開發者。

Sensor Tower數據顯示，去年「蘋果稅」全球收入達約1,608億元人民幣(下同)，其中中國市場的貢獻逾400億元。