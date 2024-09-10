Apple秋季發表會　新iPhone、AirPods、AI功能一文睇晒！

蘋果公司(Apple Inc.)在香港時間零晨舉行秋季發布會，包括iPhone 16系列手機、智能手錶Apple Watch、藍牙耳機AirPods等人氣產品均迎來更新，同時最受果粉期待的人工智能(AI)功能Apple Intelligence亦有最新進展。東網總結發布會內容，同你一文睇晒！

●iPhone 16 Pro系列

作為旗艦產品的Pro系列，依舊有顯示屏6.3吋的Pro及6.9吋的Pro Max兩種選擇，搭載A18 Pro晶片，使用第二代3納米製程，較上一代iPhone 15 Pro系列所使用的A17 Pro晶片處理速度快15%，能源消耗減少20%。

新機在外觀上最大的不同之處，在右側機身增設「相機控制」按鈕，類似數碼相機快門鍵；擁有3鏡頭，可以拍攝4K120格慢動作影片。機身使用使鈦金屬製成，擁有沙漠色、原色、白色及黑色鈦金屬4種選擇。

●iPhone 16系列

專供大眾市場的普遍版系列，則分別顯示屏6.7吋的Plus版，及6.1吋的普通版，搭載A18晶片，速度較上一代的iPhone 16提升達30%。雙鏡頭設計，機身使用鋁金屬，沿用多年的「靜音按鈕」則改用與Pro系統相同的「動作按鈕」，並增加16代獨有的「相機控制」按鈕。

4部新機將於周五(13日)晚上8時起接受預訂，下周五(20日)起發售。iPhone 16 Pro入門價為8,599港元(128GB)，iPhone 16 Pro Max則為10,199元(256GB)；iPhone 16售價則為6,899元起，iPhone 16 Plus為7,699元。