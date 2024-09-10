【星之谷】居屋2024懶人包！一文睇晒新配額制、戶型分布...

2024居屋最新消息出爐，預計於年底攪珠、來年第二季開始揀樓。今期五個屋苑合共7,132個單位，實用面積由186平方呎至510平方呎，售價143萬至467萬元。依過往開則的面積比較，今期的單位方布是激細開放式至兩房連玄關的特別則，不過就沒有提供三房單位。

五個屋苑分別為啟德意志宋王臺站旁的啟盈苑(1,736伙)、觀塘(安達臣發展區)的安柏苑(420伙)、油塘(碧雲路與高超道交界)的高曦苑(864伙)、東涌東發展區的裕興苑(1,344伙)及屯門湖山路龍門路交界的兆湖苑(2,768伙)。

【優先次序：「清拆戶」、「家有初生」、「家有長者」】

2023居屋沒有清拆戶優先籌，但今期再次加入受清拆影響的公屋住戶，受清拆(華富邨華安樓和華樂樓)影響家庭將會成為第一優先揀樓者，而一人清拆戶亦會優先於綠、白表一人申請者。根據過往經驗，受影響屋邨的第一批清拆戶，會現身揀樓的比率較高，該批準買家對較後優先次序組別人士的揀樓情況影響甚大。

今期居屋新增了「家有初生」優先次序，有關資格是子女在「居屋2024」申請截止日期時為3歲或以下，待正式接受申請時應會有更準確細則公布。

今期的家「家有初生」和「家有長者」申請人的處於同一優先次序及共用相同配額，配額是單位數目的40%(40%的計算方法詳看下一段)。過往「家有長者」的申請人編號以英文「E」字標示，「白表家有長者」是WE，而「綠表家有長者」是GE。今期「家有初生」與「家有長者」合拼為同一優先次序後，代號可能有所不同，有待抽籤結果公布後再研究。

【新配額制度】

以往購樓配額是以總發售單位數目計算。今期居屋作出了一個頗大的改變，改為按每個發展項目(屋苑)單位數目計算。

在舊制之下，各預設配額的優先次序組別申請人，在獲邀時可以隨意揀選任何屋苑的任何單位。以今期居屋為例，共推出7,132伙單位，如沿用舊制，綠、白表長者家庭配額是2,852個。以地區計算，今期最受歡迎的是啟盈苑和高曦苑，兩個屋苑合共提供1,594個一、兩房單位。如依舊制，所有啟盈苑及高曦苑一、兩房單位都會被長者家庭(及清拆戶)選購一空。

新制下，配額依個別屋苑釐定，啟盈苑屋苑提供1,736個單位，家有長者及家有初生家庭配額共有40%即694個，而啟盈苑一、兩房單位合共有730個。如不計算清折戶選購的單位，那麼最少有36個一(兩)房單位會落到綠、白表核心家庭申請人時段。在以往，其他核心家庭幾乎沒可能買到巿區中、大單位，今次則尚有希望選到最受歡迎屋苑的有房單位。

至於高曦苑則有216個兩房及648個一房單位，家有長者及家有初生家庭配額是40%即是345個，相信會將所有兩房單位消耗，而剩下519個一房單位可供其他較後優先組別，例如核心家庭申請人選購。

最值得一提的是，對於一人申請人來說，今期是購得巿區有房單位的良機。由於高曦苑並無提供開放式單位，在配額制下，有10%即86個單位配額留給一人申請人。換句話說，今期抽籤排最頭的起碼86個一人申請人可以選擇高曦苑的一房單位，不過，該86個配額應包括了清拆戶，所以最終落到綠、白表一人申請人的單位數目仍是未知之數。

【巿區單位比率】

以地區計，巿區的啟盈苑及高曦苑合共提供2,600伙，佔今期單位數目的36.5%，比率算高。而位於安達臣道的安柏苑位置則有點尷尬，實際位置處於西貢區議會內，以過去數期居屋的銷售情況計，巿民普遍不接受該區交通，因此筆者不將該屋苑當作巿區屋苑。

【戶型分布】

以戶型分布計，今期居屋分別有30個激細開放式、2,076個開放式、3,290個一房及1,736個兩房單位，分別佔0.4%、29.1%、46.1%及24.3%。

作為比較，2022居屋的8,926個單位，分別為3.6%的激細開放式、25.4%的開放式、40.1%的1房、22.1%的2房及8.7%的3房單位；2023居屋則提供9,154個單位，分別為21.8%的開放式、49.7%的1房及28.5%的2房單位，今期居屋跟對上兩期的單位分布大致接近。與2023居屋一樣，今期所有屋苑都提供兩房單位選擇，這一期的首輪揀樓熱度將純綷是地區之爭。

作者子非魚為星之谷按揭首席顧問，現於多份報章及網上平台撰文，著作《按揭達人》，涉足地產買賣及按揭資訊。