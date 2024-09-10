溋玥．天賦海灣三房持有6年仍帳蝕離場

二手業主繼續蝕讓出貨。大埔白石角溋玥．天賦海灣一個套三房單位，減價至1,138萬元成交，約6年帳面貶值約5.2%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21溢榮郭少玲表示，筲箕灣居屋東駿苑B座中層5室，實用面積約546方呎，兩房間隔，附裝修，今年2月未補價第二市場放盤叫價420萬元，調整至418萬元獲綠表買家洽購，終以370萬元成交，累積減幅約12%，呎價約6,777元。

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九龍區

●中原蘇俊賢稱，奧運站凱帆軒3座高層A室，實用面積約469方呎，兩房間隔，望全海景，最初叫價950萬元，期間曾多次因應市況而調整叫價，最近減至830萬元即獲洽購，進一步減至800萬元成交，呎價約17,058元。

●美聯吳冠衛表示，長沙灣居屋麗翠苑4座中高層8室，實用面積約287方呎，一房間隔，8月於未補價第二市場以310萬元放售，近期獲綠表客洽詢，議價22萬元後，以288萬元成交，呎價約10,035元。

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新界區

●中原曾嘉匯稱，大埔白石角溋玥．天賦海灣12座高層D室，實用面積約1,063方呎，套三房間隔，叫價約1,320萬元，其後減至1,200萬元，議價後以1,138萬元沽出，呎價約10,706元，原業主持貨約6年，帳面蝕讓約62萬元，貶值約5.2%。

●中原張少聰指，大埔太湖花園8座中層B室，實用面積約526方呎，三房間隔，議價後以612萬元易手，呎價約11,635元，新買家為同區家庭客，為住近家人選擇於區內置業，購入單位自用。

●利嘉閣林靖羲稱，將軍澳居屋寶盈花園4座低層B室，實用面積約484方呎，兩房間隔，新買家為首置客，未補價第二市場叫價488萬元放售，議價後以420萬元成交，呎價約8,678元。

●中原關偉豪表示，將軍澳居屋康盛花園4座中層B室，實用面積約589方呎，三房間隔，享內園景，未補價第二市場價以330萬元易手，呎價約5,603元。

●世紀21奇豐廖振雄稱，西貢北港坳村單號屋村屋全幢，四房連工人房間隔，望山景，連天台，原先叫價1,750萬元，獲買家1,525萬元承接，原業主於2019年3月以2,000萬元購入，約5年帳面蝕475萬元，期內跌價約24%。

●世紀21奇豐鄭達昌表示，馬鞍山翠擁華庭2座低層C室，實用面積約816方呎，三房間隔，望山景，放盤5個月，原先叫價808萬元，累減58萬元，以750萬元獲承接，呎價約9,191元，原業主於2017年6月以860萬元購入，約7年帳蝕110萬元。

●中原蔡天賜指，粉嶺居屋嘉盛苑A座高層10室，實用面積約603方呎，三房間隔，叫價約420萬元，日前議價後於未補價第二市場以402萬元易手，呎價約6,667元。

●中原陳國輝稱，粉嶺名都錄9月首宗買賣，單位為3座中層H室，實用面積約376方呎，兩房間隔，叫價約410萬元，日前議價後以380萬元沽出，呎價約10,904元，新買家為上車客。

●利嘉閣呂國雄指，元朗錦綉花園金竹東路雙號屋，實用面積約962方呎，花園面積約885方呎，套三房間隔，新買家為區外客，8號風球下入市，單位原先叫價1,050萬元，終以970萬元沽出，呎價約10,083元。

●中原伍耀祖稱，天水圍嘉湖山莊8月暫錄約7宗二手買賣，包括樂湖居6座中層D室，實用面積約551方呎，三房間隔，叫價470萬元，累減28.2萬元或約6%，以441.8萬元成交，呎價約8,018元。

●祥益林家倫表示，天水圍居屋天富苑G座中層4室，實用面積約650方呎，套三房間隔，獲區內綠表客因屋苑鄰近其工作地點，可節省交通時間，而半個月前單位叫價為420萬元，當時未有承接，減價25萬元，終以395萬元購入，呎價約6,077元。

●祥益黃文樂指，屯門居屋兆麟苑D座中層8室，實用面積約401方呎，兩房間隔，區內首置客擁白居二資格，見單位附設裝修，決定於未補價第二市場以275萬元購入上址作自住，呎價約6,858元。

●中原余仲平表示，荃灣海之戀9月迅速錄約兩宗成交，海之戀10座高層B室，實用面積約512方呎，兩房間隔，最近叫價由998萬元降價至950萬元，議價27萬元，以923萬元成交，呎價約18,027元，原業主持貨約7年，帳面蝕2萬元。

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