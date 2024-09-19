【一手盤攻略】天璽．天坐落啟德核心　優勢一網打盡

九龍啟德區的發展日漸成熟，加上處於本港第二個核心商業區(CBD2)的重要地段，近年成為不少專業人士的置業首選。中原地產分行經理施蒂文表示，啟德區發展非常蓬勃，單計大型商場區內就有AIRSIDE，以及即將開幕的THE TWINS雙子匯及K11啟德零售館等，另外還有全長1500米的啟德地下購物街亦將按計劃分階段落成，生活購物應有盡有。

由新鴻基地產發展的天璽．天位於啟德協調道10號，分兩期發展，總共涉及1,490伙。第一期由3座樓高38-44層的住宅大樓組成，佔906伙。單位戶型涵蓋開放式至四房單位，實用面積介乎236至3,936平方呎。

天璽．天除了本身自設佔地約24萬方呎的基座商場，住客還可以經行人隧道直接通往AIRSIDE，不單如此，項目毗鄰便是「THE TWINS雙子匯」。此外啟德地下購物街預計於未來幾年逐步啟用，屆時住戶可透過購物街，接通啟德及鄰近地區，盡享多元化的購物、生活體驗。

至於交通，天璽．天作為區內唯一可以全天候無縫連接港鐵啟德站的住宅項目，住戶可以經基座商場便可直達港鐵啟德站。中原施蒂文亦補充，啟德的交通四通八達，於啟德站乘坐一站至鑽石山站，即可轉乘觀塘綫前往其他九龍核心區。另外，經屯馬綫的紅磡站或者柯士甸站轉車，又可輕鬆往返內地。而未來啟德更加會引入啟德及東九龍智慧綠色集體運輸系統，單計啟德部分就全長約3.5公里，連接啟德前跑道區至港鐵啟德站。此外，興建中的中九龍幹線將於2025年開通，到時由啟德來往西九龍高鐵站車程只需5分鐘。加上啟德體育園的落成及發展中的地下購物街，進一步帶動區內人流，整區的發展潛力不客忽視。

啟德區另一亮點當然是全港數一數二的消閒配套；當中最矚目的啟德體育園預料於2024年底前分階段竣工，園區除了體育場地外，還有公園設施、零售及餐飲店舖等。除了啟德體育園以外，於跑道區一帶更有啟德空中花園、啟德郵輪碼頭公園兩個啟德地標。

中原施蒂文又指，政府的「起動九龍東」計劃，將逐步將啟德及鄰近各區打造成本港第二個核心商業區中(CBD2)，啟德未來會陸續有商廈進駐，商業樓面面積將超過400萬平方米。

至於校網方面，啟德區屬於名校林立的九龍城區，包括喇沙書院、瑪利諾修院學校院等傳統官津等名校。小學則位於34校網，有名的學校就有陳瑞祺(喇沙)小學等。而附近更加有男拔、女拔等星級直資名校。