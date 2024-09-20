市建局九龍城啟德道/沙浦道項目僅收一份標書　近16年半最少

儘管息口下調，惟發展商投地取態仍見保守，市區重建局公布，今日截標的九龍城啟德道/沙浦道發展項目，最終收到1份標書。為該局近16年半最少標書的住宅項目。

該地盤佔地約57,125方呎，可建總樓面約514,121方呎，提供約810伙，同時提供社區幼兒中心，淨作業樓面面積逾5,382方呎，另興建一個設有約300個公眾車位的地庫停車場。市場估值約18億至25.7億港元，每方呎樓面地價約3,500至5,000元。

市場透露，項目將來賣樓收益達82.5億元，發展商須向市建局分紅，比例劃一為三成，以住宅樓面粗略計算，即每方呎約1.9萬元水平。而是次容許分3期支付地價，第一期訂金定額5,000萬元，第二期出價連訂金最少為10億元，於中標後第21天支付；第三期出價及付款日期由發展商釐定，但須於5年內付清。

市建局發言人表示，該局不會揣測發展商及財團入標項目的考慮。一般來說，發展商及財團在競投發展項目時，需要平衡多項因素，包括其流動資金儲備、利率對利息開支及樓價的影響、建築成本、持有的貨尾單位數量及市場需求等。

為提高項目招標的吸引力，市建局早前優化了篩選合資格發展商及財團的準則，並修訂多項招標條款，包括引入分期支付投標金額的安排，提供較靈活的付款方式；另外，亦檢討規管市建局合作發展項目銷售的措施，取消不適用的售樓管制，包括對公司買家及個人買家購買單位數量或所佔比例的限制，讓發展商日後出售單位時有更大彈性。