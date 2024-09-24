九建牛池灣項目批建5幢54層高摩天住宅 涉總樓面共逾215萬呎
2024年09月24日 17:04
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屋宇署7月共批出6份建築圖則，其中，九龍區佔2份，新界區有4份。批出圖則包括兩項住宅及商住發展、1項商業發展，以及3項社區服務發展。
當中包括九龍建業(00034)旗下牛池灣清水灣道35號的聖若瑟安老院舊圵商住重建項目，最新獲批出建築圖則的重大修改，准建5幢54層高住宅大廈，建於8層平台及4層地庫之上，提供共2,152,134方呎樓面，其中，住宅樓面佔約1,476,512方呎，商用及非住宅樓面則達約675,621方呎，包括安老設施及幼稚園等。
項目早年曾獲批建5幢55至58層高住宅大廈，另設7層平台及4層地庫，反映最新圖則住宅層數最多減少4層。而非住宅樓面則較前減少約1萬方呎。
該項目早於2021年完成補地價，涉及金額約96.58億元，平均每方呎樓面補價逾4,400元，可建住宅單位逾5,000伙。
另外，新鴻基地產(00016)或有關公司的元朗下高浦村項目，坐落位置毗鄰爾巒，亦獲該署批出最新建築圖則，准興建3幢17層高住宅大廈，設於1層地庫之上，總樓面面積約250,794方呎。比較逾兩年批出的圖則多建1層。資料顯示，項目將提供約561個住宅單位。