九建牛池灣項目批建5幢54層高摩天住宅　涉總樓面共逾215萬呎

屋宇署7月共批出6份建築圖則，其中，九龍區佔2份，新界區有4份。批出圖則包括兩項住宅及商住發展、1項商業發展，以及3項社區服務發展。

項目早年曾獲批建5幢55至58層高住宅大廈，另設7層平台及4層地庫，反映最新圖則住宅層數最多減少4層。而非住宅樓面則較前減少約1萬方呎。

該項目早於2021年完成補地價，涉及金額約96.58億元，平均每方呎樓面補價逾4,400元，可建住宅單位逾5,000伙。