圓幣科技完成6084萬A1輪融資　紅杉中國等參與

由香港金融管理局前總裁陳德霖創立的互聯網第三代(Web3)金融平台圓幣科技(RD Technologies)，完成A1輪融資，涉資780萬美元(約6,084萬港元)，投資者包括被譽為創投基金界「伯樂」的紅杉中國、區塊鏈投資公司Hivemind Capital、Hash Global、區塊鏈實驗室Aptos Lab、加密貨幣生態圈創投公司SNZ Capital、非牟利基金會Solana Foundation、Anagram和投資公司Upward Capital等。

圓幣科技指，是次融資是2020年種子融資後又一重要進展，公司過去一直得到眾安數字資產、HashKey Group、Dragonfly、Bright Venture及Eminent Vision等股東支持，並為公司帶來生態支持，期待未來真正連接互聯網第二代及第三代(Web2及Web3)，以推動香港成為全球Web3中心。

圓幣科技行政總裁劉宇表示，傳統支付行業正迎來被區塊鏈技術和穩定幣顛覆的良機，將實現更高效、更便宜的跨境支付網絡。香港在虛擬資產監管上引領全球，相信合規、透明的穩定幣將為市場提供活力，解決傳統支付及金融的痛點，吸引更多機構參與。

Hivemind合夥人兼亞洲區主管霍登進認為，合規穩定幣是加密貨幣成長的重要元素，尤其是在全球企業和機構對受監管的穩定幣需求攀升的情況下，合規穩定幣能夠提供真正的產品市場契合度，而圓幣科技的策略定位，加上其資深團隊，以及香港主要Web3行業推動者對圓幣科技的支持，看好圓幣科技可以主導不斷演變的亞洲金融格局。