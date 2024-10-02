東方日報B1：恒指10月望完成牛市一期　年底睇衝23000關

美國聯儲局9月宣布減息半厘後，中國隨即全方位救市，除了透過貨幣及財政政策放水外，還在股市及樓市「落重藥」，明確要求樓市止跌回穩，對比近廿年前的4萬億元人民幣救市行動，稱得上有過之而無不及。中國救市組合拳不僅激活中港股市及交投，連帶美國、歐洲、亞洲等地股市亦受惠，踏入10月傳統股災月的港股，能否持續升勢？專家普遍認為，今次有內地「強救市」護身符，中央已變相為中港股市踩油開車發號施令，港股有望突破跌市魔咒，可先留意恒指能否上衝22,700點。

今年初揚言「恒指最樂觀見40,000點」、人稱「沈大師」的沈振盈接受本報訪問時提及，港股已由「熊市3期」轉為「牛市一期」，只是外界對此抱懷疑態度，實情上升方向無變，一旦恒指衝穿去年初高位22,700點，將完成「牛市一期」，並要踏入「牛市2期」調整。

如是者「恒指最樂觀見40,000點」是否不是夢？他稱大市於年底前應會先見23,000點，18,000點會見支持，料大市明年見40,000點機會依舊存在。

談到中央今次密集出招拯救經濟，他形容計劃屬「處心積慮、審時度勢」，又分析中央一早準備了如何出招，只是留待至美國聯儲局落實減息才公布，因他們知道當中涉及匯價風險，「若過早出招或連累匯價急挫」，反之在美元回落之際使出「組合拳」，不但防避了上述問題，還「曲線QE(量化寬鬆)」，增加流動性，並帶動資金大舉流入中港股市。

至於港股上月底成交遞增兼曾創史上單日最高的逾5,058億元，他認為主要由中國及中東資金兩大來源推動，其中中國資金更由一直滾存在美國的中資機構資金「班資回朝」，減持美元資產並轉戰港股，配以中東資金及部分歐美資金入市，推升港股表現。不過，他同時表示，隨着上述資金流入中港股市，對美股後市未必有利，所以呼籲投資者宜遠離美股。

華夏證券行政總裁王榮昆亦指，中央今次的救市板斧屬「大包圍」策略，尤其是史無前例以新的互換和貸款安排向中國股市注入資金8,000億元人民幣，以及中央政治局會議為民企送暖風，論調明顯轉向，亦提供誘因給予內地上市企業「借平錢回購」，所以造就內地科網巨擘9月底重拾升浪，反之「中特估」股份變提款機，股價相對失色。

他認為，資金或繼續由其他板塊套現轉泊科網股，科指與恒指未來走勢亦會齊上齊落，但若接下來後市開始缺乏承接，低估值的「中特估」股份仍會接力撐市，恒指的均衡位置是21,000點。

問到中國決心挺經濟對美股是否利大於弊，他稱觀乎內地今次行動，美國聯儲局又大手減息，都反映「兩邊都不想特朗普上台」，故部署在美國總統大選前推股市一把，雖然對美股的投資情緒偏好正面，但未算火熱，因左右美股的重要因素仍是企業盈利。

港股有10月股災月的傳說，惟實際數據卻顯示，過去10年的10月，恒指表現為「4跌6升」，其中以2015年升8.6%，反之2022年及2018年各跌14.72%及10.11%。

事實上，面對中港股市以巨量成交破位而上，外資亦開始心動。外媒引述貝萊德全球首席投資策略師Wei Li領導的團隊在報告稱，短期內有適度增持中國股票的空間，原因是其較已開發市場股票的估值折讓接近紀錄水平，同時催化因素可能刺激投資者重返市場，但補充這不會改變中國面臨的長期結構性挑戰，若刺激政策細節令人失望，或貿易限制加劇，可能會再調整觀點。