虛銀Fusion推「微眾富融出海貸」跨境商業貸款

該行稱，「微眾富融出海貸」以Fusion新近推出的商業貸款為基礎，是一項專為微眾銀行現有小微企客戶的香港分支機構或關聯企業訂制的無抵押貸款方案。2024年5月，在香港金融管理局、深圳市互聯網信息辦公室等兩地多個相關政府部門的共同指導和支持下，「深港跨境數據驗證平台」上線試行。透過該平台，Fusion Bank 與內地持牌徵信機構百行徵信合作，完成貸款客戶股東自主授權的信用信息跨境驗證，以便客戶向本行申請無抵押貸款，助力大灣區企業出海拓展業務。

首筆貸款客戶為一家香港註冊成立的跨境物流服務供應商，隨著跨境物流相關業務高速發展，客戶對港元及美元融資需求殷切，唯因公司在香港無物業等作為抵押品，難以在香港傳統銀行獲得融資。透過「微眾富融出海貸」，客戶首次在香港獲得銀行貸款，為出海業務發展提供資金支援。