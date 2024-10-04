積金評級：9月MPF人均獲利1.28萬　首3季賺逾3萬

積金評級表示，在內地全面刺激經濟措施的推動下，「積金評級所有基金表現指數」9月份飆升約4.81%，第三季上升約7.24%，為自2022年第四季以來的最佳季度表現，今年迄今升幅達12.77%，為2017年以來的最佳首9個月表現，也是有記錄以來的第四個最佳首9個月表現。

以港元計算，估算9月份強積金成員平均獲利約12,800港元，第三季每位成員平均收益約18,800港元），年初至今人均平均收益約31,300港元。

積金評級指，內地刺激經濟措施於9月份為中港股票基金帶來了約18.07%的回報，中港股票基金亦成為9月份表現最佳的強積金基金類別。在9月份相對突出的投資表現的驅動下，中港股票基金也是第三季和今年迄今表現最好的強積金基金類別。

中港股票基金亦打破多個紀錄。其9月份的回報率是該基金類別有記錄以來第二佳的單月表現，第三季約18.48%的回報率是自2009年第二季以來最佳的季度表現，年初迄今約23.62%的回報率是自2017年以來的最佳首9個月表現，也是有記錄以來第五高的首9個月回報率。

計入供款後，估算9月底強積金總資產升至約1.327萬億港元，比8月底增加約647億港元，較第二季增加約1,011億港元，今年迄今增加約1,863億港元，相當於475萬名強積金成員平均帳戶結餘約為279,100港元，比8月底增加約13,600港元，較第二季增加約21,300港元，今年迄今增加約39,200港元。

約1.327萬億港元的強積金總資產及約279,100港元的成員平均帳戶結餘皆創下歷史新高，成員平均帳戶結餘亦超過了2021年6月約268,900港元的歷史高位。