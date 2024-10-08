西營盤逾500呎有裝修銀主盤　呎價7813元拍售出

環亞物業拍賣董事總經理區蘊聰表示，周二(8日)拍賣會有約80人出席，反映市場反應正向積極，合共賣出7項物業，當中6個為銀主單位。

是次賣出物業大部分市區細價銀主住宅，其中，西營盤中亞大樓低層3室，有裝修，實用面積約512方呎，推拍價380萬港元，有兩組客競逐，以400萬元售出，呎價只約7,813元。

大角咀福康大樓連平台住宅單位，實用面積約409方呎，平台面積約417方呎，以280萬元拍賣，最後搶高40萬元或約14.3%，以320萬元沽出，呎價約7,824元。

另外，紅磡信用街福星大廈高層E室，兩房間隔，實用面積約351方呎，開價270萬元，兩至三組客出價，終以315萬元沽，較開價高出45萬元或16.7%，呎價約8,974元。

堅尼地城翡翠閣A座連平台戶，單位實用面積約313方呎，平台面積約481方呎，開價375萬元，獲兩組客出價，終以410萬元沽，搶高35萬元，呎價約13,099元。曾多次拍賣的元朗御豪山莊6座高層B室，實用面積約656方呎，開價420萬元，亦以450萬元拍出，呎價約6,860元。

競投氣氛最激烈為柴灣杏花邨23座高層3室銀主盤，，單位實用面積約707方呎，套三房間隔，附設露台，睡房有海景，開價僅638萬元，獲多達5至6組買家爭購，最後以785萬元成交，大幅搶高達147萬元或約23%，呎價約11,103元，料買家為用家。

資料顯示，該屋苑相同面積單位做價高位，為2022年一個22座低層單位，以1,118萬元售出，呎價約15,813元，反映最新成交單位做價仍低約29.8%。

至於屬業主盤的旺角仁康大廈部分天台，開價18萬元，亦有多組客競投，並以28萬元賣出，搶高10萬元，幅度高逾55%。另外，亦有6項物業在拍賣前售出。