美股3大指數個別發展　道指升141點

美股3大指數周三早段個別發展，道指升141點，報42,221點；標指升2點，報5,753點；納指跌28點，報18,153點。10年期美債孳息率曾高見4.038厘，已較今年內低位3.597厘累計反彈44.1個點子或12.26%。

隨着市場重新為利率預期定價，美國10年期國債孳息率近日重上4厘以上後一直企穩，意味着減息的步伐可能會放緩。全球最大銀行摩根大通行政總裁戴蒙再次重申，仍未能確定美國經濟可以進入「軟着陸」， 儘管他認同聯儲局此前減息0.5厘的做法，但提到未來數年內通脹仍然可能反彈。

戴蒙提到全球正面對各種各樣的通脹潛在壓力，包括政府財政開支增加、人口老化、綠色經濟轉型、能源價格在更長遠的未來可能會反彈等等。他又指出，地緣衝突仍然是當前最大的顧慮，不能夠掉以輕心。他亦提到目前美國股市的估值不斷上升，但首次公開招股(IPO)的宗數卻沒有相應增加，情況有些奇怪。

Guggenheim投資總監Anne Walsh亦表示，未來通脹仍有反彈風險，長期通脹率或會回升到3至4%。與戴蒙的觀點類似，她提醒投資者要警惕未來政策和地緣風險所帶來的不確定性。

摩根士丹利全球首席經濟學家Seth Carpenter認為，美國經濟正走向「軟着陸」，在勞動力市場略較預期中疲弱的背景下，消費者的開支仍然具有彈性。而除了經濟數據外，即將於下月舉行的美國總統大選亦是市場焦點之一，他認為如果國提高關稅，必然會推升通脹。

展望未來，隨着美股第三季度業績期開始，美國銀行股票策略師Ohsung Kwon預計，企業盈利表現對於股價的影響在本季度會更加明顯，因此挑選股票將變得更加重要，尤其是目前多數股票估值偏高。多家華爾街大行將會於本周五公布業績，包括摩根大通、基金巨頭貝萊德等。

其他企業消息方面，加拿大皇家銀行資本市場把雅培的目標價從125美元上調至130美元，維持「跑贏大市」評級；雅培股價早段曾升0.21%。富國銀行則輕微上調Airbnb目標價至102美元，惟保持「減持」評級；Airbnb股價曾升0.78%。力拓集團以67億美元現金收購Arcadium Lithium的交易獲董事會批准，交易作價相當於每股5.85美元，Arcadium股價早段曾大漲30.66%。