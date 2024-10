華爾街老將堅定睇好中國股市　估滬深300指數一年飆5成...

外媒報道,Renaissance Macro Research聯合創辦人兼行政總裁Jeff deGraaf的表示,他在華爾街打滾35年來,幾乎沒有見過長期牛市如此天時地利人和。「懷疑、估值、刺激、動能及趨勢變化,這些要素全都齊了。」從他角度來看,在滬深300指數連續10天大漲35%之際,對沖基金本周較早時拋售中資股破紀錄,他們肯定會後悔。

這位曾在雷曼兄弟及美林工作過的金融老將現在成為華爾街最看好中國的人士之一。他預測滬深300指數最快未來12個月能觸及6,000點。從近來收市價計,意味升幅將超過50%。

DeGraaf 在《機構投資者》(Institutional Investor) 的年度調查中,至2015年已連續11年榮登頂尖技術分析師的寶座,他表示,在股市上月測試今年迄今的低位時,內地就推出多年來最積極的貨幣寬鬆政策,絕非巧合。「市場帶動政策,政策也帶動市場。(Markets drive policy as much as policy drives markets.)」

不過,其他預測人士跟他相比則更為保守。摩根士丹利最新修正後的目標是,滬深300指數至2025年6月達到4,000點,意味幾乎沒有上升空間。此外,DeGraaf建議投資者在押注中國時,保持止蝕位,不要奉行教條主義。