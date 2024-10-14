保誠倡上調自願醫保及延期年金計劃扣稅額上限

港府將於周三（16日）發表施政報告，保誠保險香港行政總裁林智剛就保險業發展提出多項建議，包括進一步加強跨境醫療合作；將中醫醫院服務納入自願醫保計劃涵蓋範圍；及上調自願醫保計劃及合資格延期年金計劃的扣稅額上限。

大眾對跨境醫療服務需求殷切。保誠表示，收到的內地跨境醫療個案由2023上半年近1,700宗增加至2024上半年超過2,000宗，增幅達17%，另有調查指56%受訪者過去三年曾使用跨境醫療服務。保誠保險對於推動大灣區醫療融合舉措表示支持，並建議政府與各方持份者在多個領域深化跨境醫療合作，包括優化售後服務等，進一步推動大灣區保險市場互聯互通。林智剛相信，這將有助滿足大眾市民日益上升的跨境醫療需求，擴大兩地居民的醫療保障範圍，提升大灣區內的整體醫療服務水平。

另隨着生活及醫療開支不斷上升，保誠希望政府能透過上調自願醫保計劃及合資格延期年金計劃的年度扣稅額上限，確保市民獲得更充足的保障，填補現有保障缺口。同時，這亦有望鼓勵更多市民考慮添置相關計劃，使用私營醫療服務，以紓緩公共醫療的壓力及開支。