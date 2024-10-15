渣打在港辦全球家族辦公室論壇　逾200人出席

渣打全球私人銀行在港舉辦首屆全球家族辦公室論壇，招待來自大中華區、東南亞、阿聯酋、英國及美國等地200多位環球客戶及嘉賓，包括來自渣打不同市場的80個全球領先的超高淨值(Ultra-High-Net-Worth, UHNW)家族，當中50個家族代表更從海外親臨香港出席。

該行指，活動為擁有相同理念的超高淨值家族提供可貴的直接交流機會，透過分享自身經驗及見解，發掘適用於其家族的財富管理策略。此外，論壇亦為全球超高淨值家族提供平台，了解在香港成立家族辦公室以進入中國內地市場的優勢。

出席晚宴的本港財金官員稱，香港既是亞洲領先的國際金融中心，亦是資產及財富管理樞紐，不少資產及財富管理公司正擴張在港的業務規模。香港具備「一國兩制」的獨特優勢、有國家堅定支持，同時提供多元化的投資選擇和機會，亦可助力家族辦公室拓展慈善事業的影響力。這些因素皆促使家族辦公室選擇香港作為跨代承傳和增值財富之地。