今年全球企業破產料增11%　星韓紐恐多過預期

疫後全球經濟步履蹣跚，本屬增長火車頭的中國猛藥救市也逼於形勢，而進入減息周期的美國看似相對強勁，實情是民眾對過去幾年通脹飛升怨聲載道，消費降級的苗頭已現。貿易信用保險公司安聯貿易(Allianz Trade)在最新的《全球破產報告》中估計，今年商業破產宗數增長約11%，但全球貿易反彈帶來的順風效應，彌補內地需求放緩帶來的不利影響。

亞太區估升3% 取決內地表現

該機構預計，內地今年破產宗數保持較低水平，少於6,600宗，比2019至2020年的歷史高點低45%。然而，儘管中國人民銀行在上月底推出了「大禮包」，但經濟放緩和潛在增長的疲軟，也將逐步導致企業破產出現反彈，預計2025年和2026年各升5%和6%，推高至疫情前的水平。

若把目光進一步拉遠，報告預測亞太區破產宗數今、明兩年分別上升3%和1%，但仍將取決於中國的整體表現。而其餘大多數經濟體將迎來高於預期的破產增長，尤其是新加坡(+39%)、新西蘭(+32%)和南韓(+19%)。

由於中國內地佔據區域指數高達61%，對區內企業破產起着關鍵的作用，預計今年亞太區破產數量將按年增長3%(撇除內地後增幅為8%)，隨後在2025年增長1%(撇除內地後為下降5%)。

綜觀全球，安聯貿易在今年初的預測中，曾估計2024年企業破產數量將大幅增長9%，隨後於2025年趨於穩定。然而，近期的事態發展使得情況更加嚴峻，預計今年破產數量將上升至11%，於2025年再上升2%，並達到峰值(比之前預測高出兩個百分點)；企業破產趨勢預計到2026年才能穩定下來。

安聯貿易行政總裁Aylin Somersan Coqui指出，全球企業破產數量出「現過山車式波動」，部分原因是全球需求依然低迷、地緣政治持續不確定以及融資條件不均衡。他表示︰「這種情況也可以歸因於破產的積壓，因為企業不再受到疫情和能源危機期間落實的支援措施的保護。」這也解釋了為何今年佔全球國內生產總值(GDP)一半以上的國家，將面臨破產數量雙位數增長的原因；而三分之二的國家今年可能會超過疫情前的破產水平。

港料逾400宗 未來兩年或回落

另外，安聯貿易把今年香港公司的破產數字(法庭發出清盤令的數目)預測由370宗，上調至超過400宗，比去年的354宗，按年升13%，恐創過去14年以來最多。

破產統計署資料顯示，首8個月的數字為305宗，按年升32.6%，觀乎各區吉舖隨處可見，難怪該機構要有「做嘢」以免落後形勢。儘管最新預測是本港破產宗數將於2025年和2026年有所回落，但仍處於2010至2020年的平均水平之上(分別為380宗和370宗)。