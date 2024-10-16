中原按揭：首期及入息要求降低　料可吸引潛在買家入市

新一份施政報告中，全面放寬所有物業按揭成數上限至7成，供款佔入息比率上限一律調整為50%。中原按揭董事總經理王美鳳表示，歡迎金管局全面將按揭成數一律放寬至7成，放寬後不論物業價值、自用或買樓收租、首置或買多層樓人士、住宅或非住宅、個人或公司名義買樓人士、所有置業人士之按揭成數上限一律為7成，供款佔入息比率亦一律為50%。

王指出，銀行按揭成數全面調整至一律高達7成後，對比放寬前，買樓收租人士、3,500萬元以上物業及公司名義買樓人士的按揭成數會由以往6成上調至7成；買樓收租人士又或已有按揭在身人士之供款佔入息比率上限亦由以往40%放寬至50%，即每月總供款佔入息不多於一半，與所有置業人士看齊，不同置業需求人士均可劃一以基本三成首期申請按揭上會，獲得一致的上會配套，樓市進一步全面鬆綁後將更具動力多元發展，各方人士更簡單易明按揭上會準則，首期及入息要求降低，吸引更多潛在買家入市。

她續指，今年租金續升令現時租金回報率升至平均達3.5%，部分物業單位的租金回報率更達4%以上，加上本港進入減息周期、樓價見底回穩機會增加，是次按揭成數放寬讓買樓收租人士的按揭成數由6成上調至7成；另外，對於已有自住物業按揭人士買多層樓收租，原本基於二套房按揭需降低按揭成數一成，按揭成數僅達5成，現時二套房按揭成數亦可高達7成，供款入息比率亦由以往40%上調至50%，首期及入息要求均有所降低，料可吸引更多潛在買樓收租人士入市。

另外，3,500萬元以上豪宅物業之按揭成數提高至7成，加上公司名義買樓人士、以資產水平計之按揭成數均可一律同步提高至7成，料亦可推動豪宅市場潛在入市意欲增加。她預期政策可進一步鞏固買家入市信心，刺激潛在買家入市需求、利好樓市氣氛，預期樓市轉活交投量進一步上升，同步推動按揭貸款量增加。

王提醒，全面放寬按揭後，第二套房按揭人士之按揭成數上限同步放寬至7成，供款入息比率上限亦由40%上調至50%，但要留意，供款佔入息比率之「供款」包括借款人每月總債務供款金額，而並非只以新購物業供款計算，假設借款人已有自用物業按揭供款在身，若再買多層樓申請按揭，便需將兩個物業按揭供款連同其他債務供款(如有)一併計算總額，總供款金額佔每月入息不多於50%計。