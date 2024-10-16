香港銀行學會：樂見施政報告正視人才短缺問題

香港銀行學會行政總裁梁嘉麗表示，樂見施政報告再一次以國際金融中心和培育人才為重點，正視人才短缺問題。正如報告所述，各行業未來五年人力短缺估算約18萬人，銀行及金融服務業不能獨善其身。政府將會成立教育、科技和人才委員會，有助聚集及培訓多元人才，並協助他們留港發展，以進一步鞏固、優化及壯大本地專業人才庫，藉此提升香港的國際金融中心優勢，銀行及金融服務業亦會隨之而受惠。

梁嘉麗續稱，為促進香港成為國際高端人才集聚高地，學會亦將加強現有為來港的金融人才所提供的相關配套及協調工作，包括協助專才獲取本地專業資歷認證和舉辦交流活動，讓他們能夠更快適應和融入本地職場。

在鞏固提升國際金融中心地位方面，學會也相當關注有關推動本地銀行及金融市場發展的措施，包括持續優化「互聯互通」機制、促進人民幣國際化、提升綠色金融生態系統和強化國際資產及財富管理中心地位等。學會將因應相關的發展方向和焦點，為業界提供和加強相關的培訓課程和專業資歷認證，並會持續審視目前「銀行專業會士」(Certified Banker)及「銀行專業資歷架構」(Enhanced Competency Framework)的專業資格課程內容，與時並進，支持行業持續發展，提升整體自身優勢。