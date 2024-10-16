港府將推可持續金融行動計劃　會公料成香港經濟增長新動力

施政報告提出將推出「可持續金融行動計劃」，及將於今年內推出香港全面採用國際財務報告可持續披露準則(ISSB準則)的路線圖。香港會計師公會會長梁思傑預期，可持續發展及創新科技將成為支持經濟增長的新動力，公會將繼續與各持份者保持緊密合作，促進會計專業發展，提升社會各界在可持續發展方面的能力，加強香港作為領先的國際金融中心的地位。

他又指，公會歡迎施政報告提出多項發展相關領域的措施，並鞏固在金融服務業的固有優勢，相信可進一步提高香港經濟發展的可持續性。當中提出的一系列加強綠色金融發展及綠色基礎建設的建議，亦有助促進香港於 2050 年實現碳中和的目標。

他指，作為香港可持續匯報準則的制訂者，公會將繼續履行職責，訂立銜接 ISSB 準則的本地可持續匯報準則及附帶的應用和實施指引，以及提升持份者於可持續披露方面的技能。

港府於上周與國家商務部簽署《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》修訂協議，降低包括會計等多個香港專業服務領域進入內地市場的門檻。該公會認為，措施有利本港會計專業人士，於內地開拓發展機遇以及促進中港人才流動性。