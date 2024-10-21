調查：96%港人擬下個節日長假外遊　高於全球水平

美國運通公布最新的消費趨勢指標報告顯示，96%的香港受訪者計劃在2024年11月至2025年1月期間的節日長假外遊，遠高於全球成人平均水平的74%；而在13個受訪市場當中，香港有四成受訪者（40%）表示已預訂行程，位居全球首位，並幾乎是全球成人平均水平（21%）的兩倍。

當被問及計劃於下個節日長假外遊的原因，有六成半香港受訪者（65%）表示，他們是追求休閒放鬆；而更值得注意的是，超過五分之一香港受訪者（22%）表示，是因為年內出遊不足而計劃在即將到來的長假旅遊，比例遠超全球成人平均水平的9%，亦是受訪市場中最高。

調查發現，有六成的香港受訪者（60%）表示要在即將來臨的假期之旅專注於滿足自己，並另外有超過八成半香港受訪者（86%）表示願意支付更多費用以獲得更方便和愉快的旅遊體驗，凸顯港人外遊時重視提昇個人經歷與享受。

購買節慶禮物方面，近八成（79%）本港受訪者表示會傾向於有獎賞計劃的商戶購物，另有近七成（68%）則偏好光顧本地小店，兩項指數分別高於全球平均水平的71%及60%，代表本地零售商可能在假期季節前會有更多商機。

調查顯示，Z世代和千禧世代的香港受訪者中，有超過七成（73%）計劃將出遊安排於長假當中的非繁忙日子，然而只有近六成（61%）嬰兒潮世代和X世代的消費者會選擇同樣的安排；另外，有七成（70%）Z世代和千禧世代的香港消費者選擇使用信用卡旅遊獎賞或飛行里數及積分來省錢，而嬰兒潮世代和X世代選擇同樣方法的比例則只有約五成（53%）。

不同世代的本港消費者在節日購物消費策略上亦聚焦不同的方式。其中，Z世代和千禧世代受訪者較喜歡善用節慶折扣優惠（48%）、參與促銷及減價活動（47%），以及信用卡折扣優惠（47%）；而嬰兒潮世代和X世代的消費者則較傾向參與促銷及減價活動（34%）及利用禮品卡購物（33%）。