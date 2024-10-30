太極軒灣仔及佐敦兩住宅項目放售　市值料共9億

高力今天(30日)承業主委託代理以要約形式出售太極軒CHI 138、CHI 314兩個住宅項目，兩物業分別位於灣仔及佐敦，市值估計共約9億港元。要約截標日期為2024年12月6日。

其中CHI 138位於莊士敦道136號及石水渠街2號，是次出售的住宅部份設有不同戶型，分別為開放式、一房單位、兩房單位、複式單位及頂層特色單位；而整幢物業更獲取「綠建環評」建築銅獎認証。至於，CHI 314位於彌敦道314號，物業提供不同戶型，房間種類包括，單睡房、豪華單睡房及雙睡房

該公司資本市場及投資服務部主管翟聰表示，隨著港府推出多項吸納人才及留學生的政策，環球經濟復常，本港投資市場亦開始回升，而旅宿及酒店市場由2024年初至今已錄得多項成交；當中較為曯目為晶苑集團先後以2.2億元購入位於長沙灣的旭逸雅捷酒店．荔枝角及以1.23億元購入紅磡新柳街3號作學生公寓。另外，中原投資最近亦以1.8億元購入尖沙咀栢薈酒店作為在港首個學生公寓項目，反映出整體投資市場上，酒店及全幢住宅買賣尤其活躍。

高力亞洲估價及諮詢服務高級董事Shaman Chellaram稱，太極軒一直以來都受到旅客和短期居住者的青睞。是次出售的CHI 138及 CHI 314均坐落於市中心核心地段，近距離直達港鐵站。兩個住宅項目設計時尚，並配備全套家具設施。