特朗普交易重燃　美元抽升　比特幣越7.2萬美元

全球交易員關注美國總統大選結果，特朗普暫獲得較多選舉人票，「特朗普交易」（Trump Trade）再現炒作。

美匯指數走高，目前漲0.98%至104.44。日圓兌美元跌1.12%，報153.3，每百日圓兌港元低見5.04水平。離岸人民幣兌美元失守7.15，最新企7.1515，跌519點子或0.73%。歐元兌美元跌逾1%，創4月以來最大跌幅，現報1.0787。墨西哥披索兌美元匯率下跌超過2%，報20.625。

加密貨幣有追捧，比特幣突破72,700美元，最新報72,726美元，升幅7.2%。以太幣亦升逾6%。

「特朗普交易」意指投資者基於特朗普的政策預期而進行的一系列投資操作。

內媒引述澳新銀行意見稱，美國大選的初步計票結果似乎有利於特朗普，這對美元構成支撐。駐雪梨的策略師Felix Ryan不想就點票初步階段，推斷目前匯市的波動就是最終定局，但預期點票工作繼續進行，市場將出現更多波動。日圓兌每美元或進一步跌向155或更低水平，或可能導致官員加強口頭干預。