海怡半島三房戶以773萬易手　8年帳蝕52萬元

藍籌屋苑繼續要蝕才有承接，鴨脷洲海怡半島套三房單位，剛以773萬元成交，原業主持貨約8年，帳面仍需要蝕讓52萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原胡志軒表示，鴨脷洲海怡半島11月暫錄約4宗買賣，屋苑11座中層E室，實用面積約633方呎，套三房間隔，最終以773萬元成交，呎價約12,212元，原業主於2016年以825萬元買入，持貨約8年帳面需蝕讓52萬元，貶值約6%。

●中原趙俊傑指，西營盤怡景花園1座頂層連天台戶，實用面積約374方呎，一房間隔連逾三百方呎天台，享海景，以625萬元沽出，呎價約16,711元，原業主於2010年以313萬元購入單位。

●利嘉閣李家成稱，北角半山峰景大廈低層E室，實用面積約1,690方呎，套三房連工人套房間隔，單位附裝修，終拍以2,700萬元連車位成交，呎價約15,976元，原業主在2014年以約2,675萬元買入，帳面僅獲利25萬元。

●美聯周永業指，筲箕灣廣場1座一個低層連平台特色單位，實用面積約344方呎，兩房間隔，連約136方呎平台，獲同區上車用家垂青，並以398萬元入市，呎價約11,570元。

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九龍區

●利嘉閣李嘉輝稱，黃大仙現崇山5B座中層B室，實用面積約812方呎，套三房連工人房間隔，城市景，以1,320萬元售出，呎價約16,256元，一手業主於2013年以約1,257.8萬元購入，並一直將單位收租，帳面獲利約62萬元。

●中原袁顯岸表示，紅磡半島豪庭2座中層J室，實用面積約1,063方呎，套三房連工人套房間隔，以1,523.8萬元成交，呎價約14,335元，新買家為外區換樓客，睇樓約一星期，議價後承接自用。

●香港置業翁嘉慧表示，西南九龍浪澄灣7座中層E室，實用面積約560方呎，兩房間隔，享全海景，叫價約980萬元約6個月，外區客議價後累減約75萬元，以905萬元易手，呎價約16,161元，原業主於2017年12月以約1,070萬元購入，帳面虧損約165萬元。

●利嘉閣屈慧妍稱，長沙灣碧海藍天1座低層G室，實用面積約494方呎，兩房間隔，新買家為首置客，原業主叫價790萬元，洽購至712.8萬元成交，呎價約14,429元。

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新界區

●中原陳炯炫指，將軍澳中心12座低層D室，實用面積約467方呎，兩房間隔，望內園景，以615萬元成交，呎價約13,169元，原業主於2003年9月以164.5萬元購入，持貨約21年帳面獲利450.5萬元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山新港城F座中層5室，實用面積約519方呎，三房間隔，為事故同層單位，議價後以550萬元易手，呎價約10,597元，原業主於1996年以301萬元購入單位，持貨約28年帳面獲利約249萬元。

●中原侯惠良指，沙田及大圍暫錄約17宗二手成交，大圍名城3座北翼低層A室，實用面積約677方呎，套三房間隔，叫價約1,050萬元，日前議價後以950萬元易手，呎價約14,032元，新買家為上車客，原業主於2021年以1,058萬元購入，約3年帳面蝕讓約108萬元。

●中原黎宗文表示，大圍11月暫錄約10宗二手買賣，其中居屋景田苑D座中層4室，實用面積約447方呎，兩房間隔，議價後於未補價第二市場價以300萬元獲承接，呎價約6,711元，新買家為上車客。

●世紀21奇豐吳元利稱，沙田第一城11座低層B室，實用面積約515方呎，三房間隔，望池景，放盤約5個月，叫價610萬元，累減85萬元，減幅約13.9%，以525萬元成交，呎價約10,194元，原業主於2014年12月以548萬元購入，持貨約10年帳面虧蝕23萬元。

●美聯梁葦姮表示，大埔中心2期5座極高層單位，實用面積約299方呎，兩房間隔，叫價380萬元放售，獲外區上車客洽購，單位享海景，故議價後以342.8萬元承接，呎價約11,465元。

●中原陳國輝指，粉嶺名都2座高層G室，實用面積約454方呎，三房間隔，叫價約470萬元，日前議價後以460萬元沽出，呎價約10,132元，新買家為上車客，購入市單位自住。

●中原王勤學表示，元朗11月暫錄約17宗二手買賣，按月多約6%，YOHO MIDTOWN第5座高層C室，實用面積約615方呎，三房間隔，叫價830萬元，減至818萬元沽出，呎價約13,301元，原業主於2010年2月以405.1萬元一手買入。

●中原伍耀祖稱，天水圍慧景軒1座高層D室，實用面積約788方呎，套三房連儲物房間隔，望遠樓景，叫價720萬元，減價20萬元，以700萬元易手，呎價約8,883元。

●祥益古文彬指，屯門居屋兆康苑H座中層6室，實用面積約483方呎，兩房連士多房設計，區外客見單位附設裝修，加上原業主增加議幅，累積減價28萬元，已補價自由市場以352萬元成交，新買家購入自用，呎價約7,288元。

●祥益黃慶德表示，屯門新屯門中心2座高層G室，實用面積約455方呎，兩房間隔，區內客見屋苑鄰近家人住所，方便日後互相照應，而且單位附裝修，獲減價22萬元，以428萬元即睇即買，呎價約9,407元。

●美聯陳偉健指，葵涌夾屋芊紅居2座低層B室，實用面積約424方呎，兩房間隔，今年3月於自由市場叫價558萬元，獲於區內租樓人士洽購，議價後以450萬元承接單位，呎價約10,613元。

●利嘉閣李晓敏表示，荃灣荃景花園2期11座高層G室，實用面積約380方呎，兩房間隔，新買家為區內換樓客，單位原先叫價418萬元，議價後以415萬元成交，呎價約10,921元，原業主於2018年以約525萬元購入，帳面蝕讓107萬元。

●中原呂景洵稱，青衣暫錄約15宗二手買賣，按月急升約兩倍，翠怡花園4座中層B室，實用面積約365方呎，兩房間隔，享海景，叫價438萬元，議價後以398.8萬元易手，呎價約10,926元，新買家為投資客。

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