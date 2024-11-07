調查：17%亞太區受訪者對退休開支零規劃

永明金融發報名為《規劃退休生活：從容面對未來》調查顯示，隨着退休生活規劃從依賴家庭和國家養老金制度，轉向個人儲蓄和投資，愈來愈多人渴望在老年時實現財務獨立。儲蓄退休金被列為現時香港工薪階層未來12個月內的首要財務目標。然而，許多人未能為財務現實做好準備，46%的受訪者將在退休前五年內才開始規劃退休開支，而令人擔憂的是，有17%的受訪者對退休開支毫無規劃。

雖然，多數受訪者會將至少10%的收入用作退休儲備，但有22%的受訪者並未預留資金。在被問及退休時收入來源的計劃時，平均預期有31%的收入來自現金儲蓄，反映大部分人或錯失通過投資來最大化退休收入的機會，以確保收入能夠跟上通脹的步伐。

28%的退休人士承認，他們沒有為退休開支作規劃，11%的受訪退休人士因花費高於預期而感到措手不及，隨着通脹持續升溫，支出金額似乎有增無減；對此，年青一代應有所警惕。對於這類退休人士而言，導致花費高於預期的主因是整體生活開支（57%）和醫療費用（43%）。

因此，不少人只能削減有關開支（71%），並放棄治療某些疾病（57%）。約8%的香港退休人士對過去的理財決策感到後悔，最大的遺憾是未有精明投資（80%），其次是儲蓄不足（60%），以及未預留醫療費用（60%）。

香港上班族預計在66歲退休，比現今退休人士的平均退休年齡（61歲）延遲五年。12%的非退休人士已經主動推遲退休計劃，對比只有9%的已退休人士做出同樣的選擇，反映經濟環境和個人情況正不斷變化。延遲退休的主要原因包括需要增加儲蓄（58%）、生活開支增加（47%），以及希望在老年仍活躍於職場（35%）。51%預計將延遲退休的人士提到潛在的生活成本增加，而現今已延遲退休的退休人士中，則只有17%提到這一原因。

香港永明金融有限公司財富及退休金業務總經理潘紀虹表示，人口老化的問題日益嚴峻，在香港這個生活成本高昴的城市，通脹對退休人士財務的壓力尤為顯著，活用「三桶金退休理財策略」，將退休儲備分為短、中、長期三個桶子，能靈活應對不同階段的退休需求，並應善用退休計算機，必要時諮詢財務顧問，為自己制定全面的退休計劃。

上述調查揭示本港退休計劃所面臨的挑戰和機會，收集來自內地、香港、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡和越南超過3,500名受訪者的意見，包括506名香港受訪者，瞭解他們對樂齡生活的期望和規劃實踐。