【美國議息】聯儲局宣布減息0.25厘　符合預期

美國聯儲局公布議息結果,將聯邦基金利率的目標區間下調0.25厘,降至介乎4.5到4.75厘,符合市場預期。

本次議息聲明與上次減半厘的那份有些不同,首先是刪去「(聯邦公開市場)委員會對通脹可持續地邁向2%(政策目標)有更大信心」(The Committee has gained greater confidence that inflation is moving sustainably toward 2 percent),其次是不再有異議票。

不像英倫銀行主動提及英國新政府的財政預算,一貫獨立的聯儲局並無提及總統大選,即使比慣常晚一天召開議息會議。不過,新一份聲明保留了「經濟前景不確定,委員會留心對雙重使命(物價穩定和最大就業)兩方的風險。」

消息公布後,市場未有太大反應,10年期國債孳息率續跌,暫見4.36厘。

安聯投資全球固定收益首席投資總監Michael Krautzberger表示,聯儲局的舉動已提升美國經濟在2025年實現「軟着陸」的可能。不過,若明年美國經濟增速較預期大幅放緩,市場可能會進一步預期更激進的減息步伐及更低的終端利率。

他認為,「硬着陸」的風險確實有上升空間,但這將取決於勞動力市場未來的疲弱程度。

嘉信理財香港有限公司理財顧問林長傑表示,經歷充滿市場動盪的時期後,議息結果能在短期內為投資者提供更清晰的市場前景。