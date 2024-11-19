周樂樂：「特朗普交易」持續　加密幣大升將至？

上周市場延續「特朗普交易」，BTC周內價格從80398美元漲至89876美元，漲幅為11.47%。以太坊從3186美元跌至3076美元，小幅收跌3.43%。散戶為主的穩定幣通道大幅進入場內，帶動meme狂潮、或將持續推升場內其他小幣，進而形成山寨季。

隨着美聯儲鷹派發聲，芝商所的數據顯示，12月降息的概率從此前的82%降至61%。如果降息此次停止，不僅是單次的不達預期，而是對於整個降息路徑和降息周期的中斷，可能會帶來不小的負面影響。

就現在對於虛擬資產而言，宏觀的高量級的負面衝擊的風險已經過去了，風險更多聚焦在預期兌現上，例如美國企業家馬斯克和拉馬斯瓦米領導的美國「政府效率部」(簡稱DOGE)，媒體報道後，截止周天狗狗幣($DOGE)漲幅僅為5.7%。而宣布選舉的結果周，狗狗幣則一舉上漲了83%。

回顧場內資金——交易所穩定幣流入量，上周單日流入甚至接近20億美元。場外比特幣ETF，淨流入為16.7億美元，以太坊ETF淨流入達到今年高峰，約為5.1億美元。交易所合約、CME合約持有量保持高位。但是Funding rates減半回落，故此說明比特幣短期方向並不是一邊倒，空頭也在積蓄力量。

綜上所述，現在我們處於比較安全的時間，資金的流入剛剛開始恢復。但隨着時間推移，市場轉向資金流動衰竭的時候，可能會愈來愈微妙。對於牛市還能漲多少？時間可能是更好的判斷因數，而不是高度。

勝利證券副首席運營官 周樂樂