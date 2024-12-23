東方日報B1：美關稅殺到　華出口恐兩年失2600億

現在距離特朗普正式就任美國總統不到一個月，料他上台後不久便會對包括中國在內的諸多貿易夥伴提高關稅，新一輪全球貿易戰一觸即發。安聯貿易亞太區及全球貿易高級經濟師黃黎洋估計，在一場「有限度貿易戰」中，美國將會對55%的中國商品徵收25%的關稅，從而導致2025至2026年期間中國出口損失折合逾2,600億港元，惟相信大部分的影響會集中在2026年才會真正體現。

黃黎洋接受本報專訪時表示︰「我們現在預測的基本情景是一場有限度的貿易戰(Contained Trade War)。」雖然特朗普增加對中國商品的進口關稅已是勢在必行，但未必會增加到如他在競選時所說的60%。據她的預測，美國不會對從中國進口的一些「關鍵依賴商品」增加關稅，因為這類商品很難在短期內找到中國以外的進口替代，因此比較大的可能是只對55%的中國商品收25%的關稅。

她亦指出，相信特朗普在明年上任之後，並不會一次過最大幅度地上調所有關稅，而是會循序漸進地升級貿易戰，加上企業已經對貿易戰早有預期，相信已經有很多貨品提前出口至美國，故關稅對明年中國出口的衝擊可能有限，較大的影響應該會到2026年才會看得見。

據她的估算，2025至2026年中國因為貿易戰所受的342億美元出口損失，折算為國內生產總值(GDP)約為0.1個百分點，雖然直接影響看似不大，但貿易戰可能拖累中國的消費者及企業信心。

當然，她亦沒有完全排除「全面貿易戰」的可能，即特朗普完全兌現其競選時的承諾，將所有從中國進口商品的關稅一律大幅上調至60%。儘管此情景發生機會不大，但假如成真的話，對中國2025至2026年期間的出口，將會帶來1,253億美元(約9,773億港元)的損失。

黃黎洋補充指，相信明年中國政府將會按照貿易戰的規模，調整其經濟刺激措施的力度，而且與上一屆特朗普政府時期的中美貿易戰相比，如今中國的出口更加多元化，對東南亞地區的出口有所增加，亦可以減輕其受到美國關稅的衝擊。

從全球範圍來看，安聯貿易預測今年全球貿易總值增長1.7%，而貿易量將增長3.6%，主要受到企業補充庫存以及家庭更換耐用品的推動；而年底的貿易活動可能會增加，因企業趕在下一屆美國政府實施更高關稅之前備貨。這種提前備貨的現象可能會在2025年上半年繼續為全球貿易帶來順風效應，惟下半年開始貿易戰影響將逐步顯現。

另外，明年全球貿易量預計將增長2.8%，較先前下調0.2個百分點；2026年增長2.3%(下調0.5個百分點)。同時，「貿易通縮」的情況可能會持續，因為出口商為了保持市場份額，會主動承擔部分更高關稅的影響。因此，以美元計算，明年全球貿易總價值增長預計料為2.3%，較先前預測調低1.7個百分點，2026年的增長預計為4.1%(下調0.8個百分點)。